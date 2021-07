Ana Maria Braga está em processo de recuperação da covid-19

A apresentadora de 72 anos, foi diagnosticada com covid-19, nesta segunda-feira (5), e desde então, está afastada do programa. Ana já havia tomado as duas doses da vacina contra a covid-19, e tinha comunicado que estava com perda do olfato. Hoje, segundo o repórter Fabricio Battaglini, que ficou no lugar da artista na apresentação do "Mais Você", ela sente um leve cansaço.

"Esse vírus não é brincadeira, ela manda o recado para todo mundo continuar se cuidando", disse Battaglini, durante a apresentação do programa.

Ana Maria Braga, soube que estava com a covid-19, após realizar um teste de rotina nos bastidores da Globo. Ela segue se recuperando em sua casa, e ao responder uma seguidora em suas redes socias, a apresentadora disse que está "bebendo muita água, descansando, lendo bastante, me recuperando para voltar logo."