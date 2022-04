Ana Maria Braga dá selinho em Simone e fãs apoiam

Nesta sexta-feira, 1º, durante a comemoração do aniversário de 75 anos do "Mais Você", Ana Maria recebeu a amiga Simone com um selinho. A cantora entrou no estúdio de surpresa, cantando "parabens para você" para a apresentadora.

Os fãs do programa foram logos para as redes sociais comentar sobre o ocorrido. Muitos até "shiparam" as duas.

Essa não é a primeira vez que as duas surpreendem a todos dando um selinho. Em 2019, a apresentadora deu um beijo na cantora também durante o 'Mais Você'. Ambas são amigas há bastante tempo.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)