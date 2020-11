Ana Maria Braga conta sonho com Tom Veiga e Nossa Senhora; assista

Ana Maria Braga apresentou o “Mais Você” desta segunda-feira (9) com o boneco do Louro José em seu colo, em mais uma homenagem ao amigo de longa data, Tom Veiga, vítima de um AVC no domingo (1º).

“O Louro existe e aqui está ele. Às vezes a gente tem a realidade e tem a ficção. Na maioria das vezes, se transforma em uma coisa só. Tanto que é que a gente não gostava de ver o boneco do Louro guardado na caixa. Tomei a liberdade de trazer o Louro José”, disse.

Ana Maria Braga sonhou com Tom Veiga e decidiu matar a saudade de Louro José no “Mais Você” desta segunda (9)! Olha ele aí quietinho no colo da mamãe. É bem diferente ver esse tagarela assim... (Vídeo: @RedeGlobo) pic.twitter.com/7WSMFHwwoK — Hugo Gloss (@HugoGloss) November 9, 2020

A apresentadora revelou que sonhou com o companheiro de trabalho e se emocionou ao contar para as câmeras.

“Eu sonhei com o Tom e, segundo o meu sonho, ele foi muito bem recebido lá. Lembra que Nossa Senhora disse que ia receber ele lá na portaria? Ele tem um amor muito grande por esse papagaio. E pensar tudo isso começou em um dia de chuva aqui em São Paulo, quando fiz um rascunho desse que seria meu filho”, completou Ana.