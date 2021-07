Ana Maria Braga confunde 'crush' de Alexandre Borges e é corrigida ao vivo

Ana Maria Braga viveu mais um momento constrangedor apresentando o Mais Você. A apresentadora confundiu a 'crush' do ator Alexandre Borges que visitou a loira na manhã desta sexta-feira (07). Durante o café da manhã, Ana Maria questiona Alexandre sobre ele estar solteiro e menciona que o ouviu dizer que achava a cantora Elba Ramalho interessante no Altas Horas.

"Não arranja outra. Era a Joelma. A Elba também é gata, mas é tudo amizade, viu?", explicou ele, corrigindo a apresentadora. "Temos que elogiar a mulherada e colocá-las para cima", afirmou o ator. Alexandre ainda falou sobre a carreira e os papéis marcantes como o personagem em "Ti-Ti-Ti" (2010), que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Alexandre Borges está solteiro desde o término com a fotógrafa portuguesa Tatiana Coelho, o ator fez elogios públicos a Joelma durante uma pequena live realizada recentemente. “Vocês não podem perder a Joelma. Joelma tá gata! Muito gata! Conseguiu se recuperar muito bem mesmo”, disse ele, sobre a cantora, que também esteve no programa.

Joelma respondeu que estava passando por um momento bem consigo mesma e agradeceu aos elogios do ator. "Fiquei muito feliz com o elogio do Alexandre Borges, que mulher não ficaria, né? Mas eu estou num momento de tanta paz, de tanta alegria. Só quem tem isso, sabe do que eu estou falando. Este momento é eu comigo mesma."