Ana Furtado vai estrear programa de viagens em seu canal no YouTube

O ano de 2024 promete ser de celebração para Ana Furtado. Após vencer uma luta contra o câncer, a apresentadora botou o pé na estrada e dividirá essas experiências com o público. Ela vai estrear um programa de viagens no canal que leva seu nome no YouTube , e que entra no ar na plataforma em 6 de janeiro.

O programa, batizado de "Passeio completo", começa com uma viagem de Ana por Portugal. A escolha do país como primeiro destino não foi à toa. A apresentadora, assim como muitos brasileiros, tem ascendência portuguesa.

"Vai ser uma plataforma despretensiosa, mas com o meu jeitinho, onde vamos poder nos conhecer melhor e conversar muito sobre todos os assuntos. É algo que eu sempre quis, com a liberdade que eu sempre quis. E com a possibilidade de ter um conteúdo múltiplo, como sempre fui na minha carreira na TV", comemorou Ana.