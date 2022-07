Após 26 anos, Ana Furtado encerra contrato com a TV Globo

A apresentadora Ana Furtado encerrou o contrato com a TV Globo após 26 anos de carreira na emissora. O comunicado oficial veio por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (11). A decisão foi em comum acordo entre a apresentadora e a Globo.

Na postagem, Ana falou sobre a parceria e se disse feliz com a trajetória. ”Há uma semana escrevi isso já ciente de que, de fato, chegou um lindo momento de recomeço pra mim. Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo”, disse.

A emissora reforçou, por meio de nota, que a decisão foi encerrada em comum acordo e que permanece com as portas abertas para integrar novos projetos nas nossas multiplataformas.

Trajetória de Ana Furtado na TV Globo

Ana Furtado estreou na emissora na abertura da "Explode Coração", em 1995. Teve papel, ainda, em “Caça talentos" (1996 a 1998), na novela "Pecado capital" (1998), e na minissérie "Quintos dos infernos" (2002). Chegou a ser repórter do "Video show" e do "Fantástico".O último grande projeto dela na Globo foi o programa "É de casa", e a última participação foi na competição "Dança dos Famosos", do "Domingão".