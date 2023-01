Ana Castela exibe rebolado e dança hit de Luísa Sonza e Xamã; vídeo

A cantora Ana Castela tem se destacado como uma das revelações do sertanejo no Brasil. Dona de hits como "Pipoco", "Boiadeira", além das parcerias que fez com outros artistas como Zé Felipe e Israel e Rodolffo a jovem impressiona pela pouca idade e o sucesso que tem feito.

Bem ativa nas redes sociais, Ana tem diversos vídeos dançando músicas dela e de outros artistas em plataformas como o "TikTok". Desda vez, a cantora apareceu dançando a música de Luísa Sonza e Xamã, "MAMA.CITA (hasta la vista)".

Não é a primeira vez que a famosa cita a Luísa na internet. Em uma foto publicada em seu perfil, Ana apareceu segurando uma cobra e escreveu na legenda: "@luisasonza me chama pro clipe de anaconda".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)