Amigos prestam homenagens a João Carlos Pereira pelas redes sociais

Após a notícia da morte do escritor João Carlos Pereira, nesta terça-feira (10), em decorrência do novo coronavírus; amigos usaram as redes sociais para prestar homenagens ao profissional. As memórias compartilhadas foram desde fãs até aqueles que trabalharam junto ao profissional.

Os apresentadores da TV Liberal, Priscilla Castro e Márcio Lins, por exemplo, fizeram postagens onde relembraram a personalidade amigável de João Carlos Pereira. Já o cantor e compositor Reiner, relembrou os momentos em que via o escritor em suas constantes aparticipações na TV.

Veja algumas:

era acostumado a escutar as críticas do João Carlos Pereira sobre diversos livros antes de ir pra escola no Jornal Liberal Primeira Edição. a partida dele é muito triste :( — reiner (@reineronmars) November 10, 2020

O dia amanhece triste com a partida do professor João Carlos Pereira.

Mais uma vida levada pelo covid. — Shakira do Marex (@Sammliz) November 10, 2020

Um amigo querido, afetuoso, inteligente, culto. Perdemos hoje João Carlos Pereira. Fará muita falta. — Emmanuel Tourinho (@eztourinho) November 10, 2020