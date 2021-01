Amigos e parentes de Claudio Rendeiro fazem cortejo até o cemitério

Na tarde desta segunda-feira (18), o corpo do juiz Claudio Rendeiro, intérprete do personagem paraense Epaminondas Gustavo, foi sepultado, em um cemitério de Ananindeua. Mesmo com a restrição do número de pessoas a participar do ritual, vários amigos e fãs do humorista fizeram carreata até a chegada ao cemitério. O cortejo foi acompanhado pelo Corpo de Bombeiros.

Claudio Rendeiro estava internado desde o último dia 9, em um hospital particular de Belém. Ele teve o quadro alterado por conta da Covid-19, mas mesmo enfrentando a doença, ele chegou a fazer vídeo tranquilizando os fãs, pois tinha esperança que se recuperaria.

Desde quando foi internado, amigos e parentes do juiz e humoristas passavam o boletim por meio das redes sociais. Na noite do último domingo (17), o boletim informava agravamento do quadro de Rendeiro, os familiares pediram orações, mas na manhã desta segunda-feira (18), ele não resistiu.