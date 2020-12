Amigos de Nilson Chaves abrem campanha de arrecadação para tratamento do cantor

O cantor e compositor Nilson Chaves, que recebeu alta hospitalar na última quarta-feira, 2, é alvo de uma campanha de financiamento coletivo aberta na internet com o objetivo de arrecadar R$ 80 mil para custear o tratramento do artista em casa. Nilson, artista amazônico de projeção nacional e internacional, se recupera da Covid-19.

"O intuito é conseguir arrecadar uma boa quantia que o socorra (Nilson) durante o tempo de inatividade, que salde suas dívidas, que já se acumulam, e pague o tratamento de saúde que ainda precisa ser feito em casa. É importante dizer que parte dessa arrecadação irá para a sua equipe de trabalho, que também enfrenta problemas por depender dos shows do Nilson", descreve a justificativa da campanha descrita na plataforma Vakinha Virtual, onde foi aberta a arrecadação.

Contribua aqui.

Nilson Chaves passou 10 dias intubado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Santa Casa de Misericórdia.

As campanhas de financiamento coletivo normalmente prevêm uma contrapartida aos doadores, que, no caso, será um show de NIlson Chaves no Teatro Margarida Schivasappa em 2021, quando ele estiver plenamente recuperado. O show deverá ter entrada franca - obedecendo às recomendações sanitárias - e transmissão ao vivo pelas redes sociais. E os doadores terão as fotografias projetadas no cenário do show durante a apresentação.