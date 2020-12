Nilson Chaves se recupera de Covid-19 e tem alta de Santa Casa

O cantor e compositor paraense Nilson Chaves teve alta do Hospital Santa Casa de Misericórdia na tarde desta quarta-feira, dia 2. O artista estava internado por causa de complicações da Covid-19, que o levou inclusive até a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nilson chegou a ser intubado.

O cantor deu entrada no Hospital de Campanha do Hangar no dia 4 de novembro com o pulmão inflamado. Depois foi transferido para a Santa Casa e precisou de aparelhos para respirar.

Nilson recebeu homenagem dos integrantes do coral Saúde e Vida "Maria Helena Franco" (ASCOM / FSCMP)

O cantor saiu amparado da unidade de saúde (ASCOM / FSCMP)

A informação da alta foi divulgada pela família nas redes sociais e confirmada pela assessoria do hospital. A família comemorou nas redes sociais o retorno do artista para o seu lar. "Sigamos juntos, agora com ele se recuperando em casa! #VencemosJuntos #BoraPraCasa #Gratidão".