Amazônidas Na Selva Urbana: exposição fala do valor da mulher através da arte

Neste sábado, 12, o bairro do Telégrafo, em Belém, recebe “Amazônidas Na Selva Urbana - Exposição de Arte Urbana Feminina”. Com o objetivo de falar sobre a mulher, resistência e fortalecimento, 12 artistas paraenses mostram seus trabalhos através das vivências urbanas diversas.

VEJA MAIS

Clara Keller, Emy Paz, Ireny Nunes, Isa Artes, Julia Takanashi, Karina Miranda, Lola Moraes, Maíra Velozo, Minnie Moraes, Mayara Maia, Nílvya Cidade e Thay Petit, se unem nessa exposição de arte urbana que mostra as suas percepções de mundo e sua forma de resistir ao ambiente de disputas e desafios que aqui chamamos de Selva Urbana, marcador de discriminação de gênero.

A exposição terá, ainda, feira de artesanato com as artistas expositoras e convidadas, produção penteados afros com Wakanda Braids, sorteio de brindes e venda de lanches. A programação ainda conta com batalha de mc’s, batalha de b-girls, oficina de graffiti, pocket shows com as artistas Braba MC, Yara Mc e Mc Íra, set de música com a Dj Adreas e flash tattoo com as tatuadoras Isa Artes (Ananindeua), Lola Moraes (Belém) e Mauê Cria (Castanhal).

Os trabalhos apresentados possuem diferentes formatos, que compreendem telas com técnica mista, pinturas em discos de vinil, garrafas, prints impressos, fotografias e técnicas de pintura em graffiti nas paredes da galeria.

Agende-se

Amazônidas Na Selva Urbana - Exposição de Arte Urbana Feminina

Data: sábado, 12

Hora: 09h

Ingresso: entrada franca até às 17h, após R$ 5

Local: Galeria do TAg – Studio. Rua Magno de Araujo, 146, Telégrafo – Sem fio, Belém/Pa.

Infomações: @amazonidaselvaurbana