Festival “Muita Onda!” reúne shows e debates sobre meio ambiente

Amanhã, 12, inicia a programação presencial do “Festival Muita Onda!”, evento de inauguração do “A Maré tá pras Juventudes”, um programa com o objetivo de mobilizar os jovens da Amazônia com debates de pautas sobre as mudanças climáticas e a mitigação da covid-19. A programação será realizada de 9h às 16h, no Solar da Beira, com exposições, feirinhas, rodas de conversa e ações de cidadania e saúde, como testagem para Infecçãoes Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e mutirão para emissão e regularização do título de eleitor.

Além disso, o Festival Muita Onda contará com oficinas promovidas pela Negritar Produções e Telas em Movimento em alusão ao movimento 21 dias contra o racismo, pela passagem do dia 21 de março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, e com a apresentação de Arthur da Silva, cantor, compositor e violonista belenense, cuja musicalidade atravessa vários recortes da música negra e periférica, que explora temas como existência, afeto e militância.

A partir das 17h, inicia a programação cultural na Feira do Açaí, com Carimbó Cobra Venenosa, Tamuatás do Tucunduba e Manguelove, além de performances artísticas das Drags Sarita Themonia, Xirley Tão, Condessa Devonriver Lakuanda e Gigi Híbrida e desfile de moda promovido pelo Coletivo Perplexitys, que vai lançar a coleção “Quem tem medo do Raio que o Parta?”, que buscou unir os seres do imaginário popular amazônico à estética do “Raio que o Parta”, utilizando recipientes plásticos descartados para criar acessórios e reviver peças de vestuário garimpadas em brechós, criando um conceito de moda mais consciente, a partir da técnica do upcycling.

"O programa Maré tá pras Juventudes (r)existe com o objetivo de envolver significativamente as Juventudes do Pará na construção e reinvidicação de nosso próprio território. Acreditamos que faremos isso através do amplo processo de conscientização, mobilização e protagonismo das juventudes Amazonidas para enfrentamento dos impactos da crise climática e da COVID-19 em nossos territórios. Através do combate à desinformação e do incentivo a participação cidadã das Juventudes, enxergamos caminhos para um futuro mais digno e inclusivo, onde não deixaremos ninguém mais para trás", disse Mattheus Oliveira Silva, Coordenador de Articulação Social na COJOVEM e Coordenador de Engajamento no Programa Maré.

O “Festival Muita Onda!” começou de forma híbrida na quarta-feira, 9. Hoje, 11, a roda de conversa online será transmitida ao vivo pelo Instagram @maretaprasjuventudes, com as participações de Hannah Balieiro, do Instituto Mapinguari; Walter Kumaruara, do Coletivo Jovem Tapajônico; Micaela Valentim, do Ame o Tucunduba; e Mattheus Oliveira, do Cojovem e Politize. O debate será sobre “Juventudes em frantes de ação: ativismo, democracia e meio ambiente”.