Trio Rumos Ensemble apresenta em Belém o concerto multimídia 'Tocando Portugal'

O trio Rumos Ensemble estreia no Norte do Brasil com um concerto em Belém, neste sábado, 12, no Teatro do Sesi, em sessão única, às 20h, e ingressos a preços populares. Os músicos de carreiras internacionais João Vasco (piano e arranjos), Anne Victorino d’Almeida (violino e arranjos) e Luís Gomes (clarinete e clarinete baixo) apresentam o concerto multimídia “Tocando Portugal”, projeto de internacionalização da música portuguesa, realizado pela República de Portugal, que difunde dez regiões daquele país com a projeção de vídeos da paisagem natural e arquitetônica e depoimentos.

“Tocando Portugal" já foi apresentado em vários países: Alemanha, França, Namíbia, África do Sul, Estados Unidos, Cuba, Suíça, Tunísia, Cabo Verde, Espanha, Dinamarca, Brasil, China, Bulgária e Grécia. Nesta estadia no Brasil, o trio escolheu Belém, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro para a nova sequência de apresentações.

“Enquanto trio, o Rumos Ensemble já esteve no Brasil, mas nunca nessa região do país. Achamos interessante iniciar a nossa digressão precisamente por Belém. Já estive no Brasil cerca de 32 vezes participando de vários projetos, mas precisamente nunca estive em Belém. Comungamos dessa curiosidade em conhecer a cidade”, conta João Vasco, que é idealizador do projeto.

A vinda do trio erudito a Belém gerou expectativa entre os músicos paraenses. O clarinetista Luís Gomes aceitou o convite para ministrar uma masterclass para alunos e professores do Instituto Estadual Carlos Gomes, no sábado, 12, a partir das 9h.

João Vasco ressalta que o fado é o gênero musical que essencialmente representa a música portuguesa fora do país. “Apesar de sermos um país pequeno, somos muito ricos culturalmente, especialmente do ponto de vista musical. Assisto com muita satisfação o fenômeno da internacionalização da cultura portuguesa, especialmente na Europa por razões geográficas e logístas, que são mais fáceis do que as Américas do Norte e do Sul ou a Ásia implicam. Eu diria eu estamos a exportar boa cultura neste momento e espero que o Rumos Ensemble seja mais um bom exemplo disso”.

O espetáculo vai apresentar dez regiões portuguesas. Cada uma delas teve uma música popular selecionada por meio de pesquisa e adaptada com arranjos para piano, violino e clarinete. O repertório do concerto é “Recordai Nobre Senhor” (Algarve), “Rosinha” (Minho), “Fandango” (Ribatejo), “Tema Tradicional de Mirandela” (Traz os Montes), “Ó Rama ó que linda Rama” (Alentejo), “Indo a Dona Silvana” (Beiras), “Um homem na cidade” (Lisboa), “Malhão do Porto” (Porto), “Malhão do Porto” (Madeira) e “Olhos Pretos” (Açores”. Dentre essas, Anne Victorino d’Almeida assina os arranjos da maioria, exceto os temas de Alentejo e Açores, que são de João Vasco, e de Madeira, que é de Eduardo Jordão.

“O concerto reúne algumas músicas muito conhecidas do público português e outras menos conhecidas, mas todas elas pertencem a um imaginário coletivo de cada região apresentada”, acrescenta João Vasco. Sobre a exibição do vídeo, ele explica que as regiões apresentadas contém depoimentos de pessoais naturais de cada uma delas, que abordam a relação com esses lugares e a beleza de cada um deles. “A dimensão multimídia do concerto surge pelo fato de diálogo íntimo entre os músicos no palco e o filme que está a acontecer ao mesmo tempo. Esse espetáculo é quase como se as pessoas fossem ao cinema com músicos (tocando) ao vivo”.

Ingressos

O concerto é realizado no Brasil pela Smile Produções Artísticas. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia entrada) e estão à venda pelo site eventim.com.br.

Trajetórias

João Vasco, Anne Victorino d'Almeida e Luís Gomes. (Andreia Carvalho/ Divulgação)

O português João Vasco é professor de piano na Escola de Música do Conservatório Nacional (de Portugal). Ele é diplomado pelo Conservatório Nacional de Lisboa, licenciado pela Escola Superior de Música de Lisboa e mestre em Artes Musicais pela Universidade Nova de Lisboa. Além de músico, é designer gráfico, cinegrafista e fotógrafo e foi o responsável pela captação das imagens e edição dos vídeos exibidos durante o concerto. É autor do álbum “Alémfado” para piano solo, entre outros, além de diretor de curta-metragens e longas documentais, como os premiados “A Carruagem” e “O Entalhador ou A Oficina Mais Bela do Mundo”.

Já a compositora e intérprete Anne Victorino d’Almeida é a única francesa do trio. Ela é licenciada pela Academia Nacional Superior de Orquestra e professora de violino da Escola de Música do Conservatório Nacional. Filha do pianista e compositor António Victorino d’Almeida, ela integra o “Quarteto Camões”, projeto paralelo ao Rumos Ensamble.

O português Luís Gomes é diplomado pela Escola Superior de Música de Lisboa e pelo Conservatório Superior de Roterdã, tem mestrado em Psicologia e Pedagogia da Música na Universidade Nova de Lisboa. Foi premiado em vários concursos de música, incluindo o Prêmio de Melhor Interpretação da Obra Portuguesa, foi solista de orquestras, como a Orquestra Mundial das Juventudes Musicais e colaborou com outras. Além do Rumos Ensemble, é membro fundador do “Trio de Clarinetes de Lisboa” (atual quarteto), do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa e dirige a Cultivarte Associação.