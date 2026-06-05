Amazônia Live vira documentário e relembra shows históricos em Belém

A imagem de Mariah Carey cantando no Rio Guamá e o Mangueirão lotado para celebrar a Amazônia ficaram marcadas na memória dos paraenses. Menos de um ano depois, os momentos que transformaram Belém em vitrine mundial da cultura amazônica serão revisitados em "Amazônia Live – O Documentário". Neste sábado (6), às 18h, o Multishow exibe a produção que revela os bastidores, desafios e impactos de uma das maiores mobilizações culturais já realizadas na capital paraense.

Realizado em 2025 pelos festivais Rock in Rio e The Town, o projeto Amazônia Live – Hoje e Sempre transformou a cidade em palco de apresentações históricas que projetaram a região para o mundo. Entre os momentos mais marcantes estiveram o show de Mariah Carey, em um palco flutuante sobre o Rio Guamá, e o espetáculo gratuito "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", que reuniu cerca de 45 mil pessoas no Estádio do Mangueirão com atrações nacionais e paraenses.

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A produção inédita revisita essa trajetória por meio de imagens exclusivas, depoimentos dos artistas e relatos dos responsáveis pela iniciativa, mostrando como a música se tornou uma ferramenta para ampliar o debate sobre preservação ambiental, valorização da cultura amazônica e desenvolvimento sustentável.

Onde assistir ao documentário Amazônia Live?

Quem quiser acompanhar os bastidores do projeto cultural poderá assistir ao "Amazônia Live – O Documentário" neste sábado, 6 de junho, às 18h, no Multishow.

Após a exibição oficial na TV, o documentário também deve ficar disponível para os assinantes do Globoplay.

Divas no coração da Amazônia

Um dos principais destaques do documentário é o especial gravado no Rio Guamá, onde uma estrutura inspirada na vitória-régia, símbolo da região amazônica, serviu de palco para um encontro inédito entre artistas locais e uma das maiores estrelas da música internacional.

Pela primeira vez na Amazônia, Mariah Carey se apresentou em um espetáculo transmitido para diversos países. Antes dela, as paraenses Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara protagonizaram um show que exaltou a diversidade cultural da região e emocionou o público.

Mariah Carey foi a principal atração do Amazônia Live, em Belém. (Tarso Sarraf/ O Liberal)

No documentário, a cantora norte-americana relembra a experiência de cantar no meio do rio. "Eu não consegui acreditar que eu estava no rio da Amazônia. Foi uma situação incrível. Eu nunca imaginei que estaria ali, sentada observando toda a vida selvagem e tudo que eu vi. E eu me sinto muito honrada em fazer parte disso tudo e poder fazer meu show com o objetivo de ajudar a floresta tropical. Isso foi uma algo enorme. Então obrigada a todos por me permitirem fazer parte disso."

A produção também traz cenas inéditas dos ensaios e dos bastidores das apresentações realizadas no Rio Guamá.

Mangueirão recebeu mais de 45 mil pessoas

Outro capítulo importante retratado no documentário é o "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", realizado no Estádio do Mangueirão.

Com entrada gratuita, o evento reuniu milhares de pessoas em uma celebração que uniu música, cultura e conscientização ambiental. O palco recebeu Ivete Sangalo, Viviane Batidão, Lambateria Baile Show, Lia Sophia, Carol Pedroso, Banda Warilou e a Orquestra Jovem Vale Música, com participação da cantora Gigi Furtado.

Ivete Sangalo durante o Grande Encontro Por Um Mundo Melhor, em Belém. (Carmem Helena/O Liberal)

A apresentação marcou um dos maiores eventos culturais realizados em Belém no período que antecedeu a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) e consolidou a cidade como protagonista das discussões globais sobre sustentabilidade e mudanças climáticas.

Para Ivete Sangalo, a iniciativa teve um papel importante na conscientização sobre a preservação da floresta.

"Trazer a consciência do quão necessário é a floresta para nós. Não é uma separação ser humano e floresta, eu acho que a gente é uma coisa só. Essa é uma noite muito relevante para nós como forma de trazer consciência à superfície. O quão fundamental é para a nossa existência como ser humano manter a árvore de pé e viva. Esse dia vai ficar marcado na história da minha vida", disse a artista.

Legado que vai além dos shows

A produção apresenta iniciativas apoiadas pelo edital de R$ 2 milhões lançado pelo projeto, que beneficiou seis organizações da Região Metropolitana de Belém com ações voltadas para geração de renda, conservação ambiental, turismo comunitário, agroecologia, reciclagem e valorização das culturas tradicionais.

Também são destacadas as ações desenvolvidas pelo movimento desde sua criação, em 2016. Ao longo de quase uma década, o Amazônia Live contribuiu para o plantio de mais de quatro milhões de árvores, recuperação de áreas degradadas, fortalecimento da Rede de Sementes do Xingu e geração de renda para comunidades indígenas e tradicionais.

Criador e presidente da Rock World, Roberto Medina afirma no documentário que a iniciativa surgiu da necessidade de utilizar a força da música para chamar atenção para uma pauta global urgente.

"A gente é um instrumento de união. É um pouco de luz em um momento muito obscuro da sociedade. Você emocionar as pessoas e conquistá-las pelo movimento é único. A gente não vive sem a floresta, não é uma questão de opção. Eu fiquei pensando que contribuição eu poderia dar para essa discussão no ano que o Brasil receberia a COP e aí fazia todo o sentido realizar um espetáculo no meio da floresta com imagens que ganhassem o mundo", destacou.

Com imagens dos shows, depoimentos inéditos e histórias de quem vive e trabalha na Amazônia, "Amazônia Live – O Documentário" registra um capítulo que entrou para a história de Belém e mostra como a capital paraense se tornou um dos principais símbolos da discussão ambiental global às vésperas da COP30.

Serviço

Amazônia Live – O Documentário

📅 Data: 6 de junho de 2026

🕕 Horário: 18h

📺 Exibição: Multishow

▶️ Disponível posteriormente no Globoplay por um ano.