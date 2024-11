Amazônia Fashion Week abre 19ª edição com desfile inspirado na identidade amazônica

O Palacete Pinho, na Cidade Velha, em Belém, foi palco da abertura do Amazônia Fashion Week (AFW) nesta quinta-feira (07/11). O evento segue até o domingo, dia 10, com uma agenda repleta de atividades ligadas ao tema "Moda, Cultura e Conexão". Em sua 19ª edição, a Semana de Moda da Amazônia é co-realizada pela Universidade da Amazônia (Unama), por intermédio do curso de Moda da instituição, e recebe apoio do Parque Shopping Belém.

Felícia Assmar Maia, professora, pesquisadora, coordenadora do evento e também do curso de Moda da Unama, destacou as novidades desta edição. "Esse ano o AFW está com uma programação bem variada, bem diferente, com muitas inovações. Estamos começando hoje com uma palestra sobre o tema do evento - ‘Moda, Cultura e Conexão’ - com o professor e fotógrafo Vanilson Coimbra, da Universidade de Belas Artes de São Paulo, especialmente convidado para a semana de moda", acrescentou.

Felícia Assmar Maia, coordenadora do evento e do curso de Moda da Unama (Carmem Helena / O Liberal)

A programação também incluiu a apresentação de marcas autorais e novos criadores, buscando destacar a identidade amazônica. “Temos os novos criadores, aqueles que agora adentram o mercado com muita inovação e sustentabilidade. E para culminar, vamos ter também um mercado de moda autoral e circular, focando exatamente na sustentabilidade, que precisa ser hoje um dos pilares da moda”, explicou.

O professor Vanilson Coimbra introduziu o público no tema central do evento, com uma palestra que marcou o início da programação. À abertura seguiu-se o desfile "Moda e Arte em Olhares Amazônicos", que trouxe uma coleção especial assinada pelo coletivo Mulheres Artistas da Amazônia, que traduz elementos típicos da cultura local usados em quadros para o universo da moda. As peças foram confeccionadas por costureiras de Belém, capacitadas pelo curso de Moda da Unama, em parceria com o Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas do Estado do Pará (Sindusroupa).

Esta foi a primeira participação do coletivo Mulheres Artistas da Amazônia no AFW. A coleção contou com a colaboração de diversas artistas, incluindo Andréa Noronha, Camila Lima, Celeste Heittmann, Daniela Guerra, Dannoely Cardoso, Fabíola Tuma, Mama Quilla, Maria Libonati, Nathalia Gabay, Renata Costa, Renata Segtowick, Rose Maiorana e Thais Terumi.

Rose Maiorana, uma das colaboradoras, destacou que sua obra foi inspirada na vitória-régia: "A minha vitória-régia traz felicidade, ela aflora". A modelo Danielle Leão de 21 anos foi quem vestiu a peça da artista plástica.

A artista plástica Rose Maiorana e a modelo Danielle Leão (Carmem Helena / O Liberal)

Andréa Noronha, gestora do coletivo, ressaltou a relevância do convite para integrar a Amazônia Fashion Week. “Para a gente foi de grande importância porque é a coroação de um trabalho que começamos desde janeiro. Nós tínhamos o firme propósito de mostrar um pouco da nossa arte, de mostrar o quanto é importante fazer arte na nossa cidade, no nosso estado, o quanto é importante levar nossas referências à questão da Amazônia, da preservação ambiental e da valorização de nossas riquezas naturais”, afirmou.

Representante do povo Anambé e também antropóloga, Danielle Souza participou como consultora para o coletivo de artistas, revisitando elementos fundamentais para uma representação cuidadosa e significativa da cultura indígena. Segundo ela, essa consultoria foi fundamental para evitar estereótipos e promover uma interpretação autêntica das simbologias indígenas.

O processo envolveu uma colaboração próxima entre ela e as artistas, permitindo que as criações fossem inspiradas não apenas em elementos visuais, mas no contexto atual e nas realidades vividas pelas comunidades indígenas. "É um local mesmo de inspiração, de cuidado e de representatividade também, para ter pessoas indígenas diante dessa consultoria, desse lugar de processo criativo", destacou.

Entre as peças apresentadas, uma criação da artista Renata Costa foi inspirada diretamente nas dificuldades que a comunidade de Danielle enfrenta atualmente, com incêndios criminosos na Terra Indígena dos Anambé, localizada no município de Moju. "Renata se inspirou nesse sentido para produzir essa peça", explicou Danielle, acrescentando que, após o desfile e a exposição, a obra será leiloada e o valor arrecadado destinado para o auxílio da comunidade indígena Anambé.

Na sexta-feira (08/11), a partir das 18h30, acontecerá o desfile de 11 marcas autorais da Amazônia na Casa Osim: Madame Floresta, Amazônia Kãma (da cidade de Castanhal), Jalunalé, Ludimila Heringer, Amazônia Zen, HB Design, Luxamazon, Lilia Lima, Rari, Escapismo e Costamazônia.

Confira a programação

Os novos criadores terão o dia 9 dedicado a eles. Isso a partir de um edital que selecionou 11 coleções de jovens designers, estudantes de Moda que apresentarão suas criações ao mercado pela primeira vez, com o assessoramento de professores da Unama. Esse desfile ocorrerá a partir das 17h, no Espaço São José Liberto/Polo Joalheiro. As marcas e criadores são: Deizze, Maria Romana, Zimmer, ByTai Concept, Daniela Guerra, Avellar, Triz Soares, Giana Rocha e Socorro Magalhães, Belfer, Teca Santana e Liz.

Nos dias 9 e 10, um Mercado de Moda Autoral e Circular acontecerá no Parque Shopping, no horário de funcionamento do condomínio comercial. Esse evento se dá em parceria com a Casa Circular e o evento Amazônia Criativa e se integra à proposta do AFW de valorizar a moda autoral da região amazônica e inserir o Pará no circuito nacional do segmento. Os eventos do AFW são todos de acesso público, à exceção da abertura.

O 1º Encontro Norte de Pesquisa em Moda está sendo realizado na Unama desde terça-feira (5/11) e, nesta quinta (7) coincide com o AFW, compartilhando a mesma programação, a palestra ‘Moda, Cultura e Conexão’, com Vanilson Coimbra, que também conta com o apoio da Associação de Costureiras e Artesãs da Amazônia.