Alunos do projeto Vale Música Belém apresentam recital no Theatro da Paz

O projeto Vale Música apresenta os novos grupos que, pela primeira vez, estarão no palco no Theatro da Paz, nesta segunda (5), a partir das 19h. A programação reunirá alunos do projeto desenvolvido pela Fundação Amazônica de Música (FAM), que desde 2004, promove formação musical para crianças, adolescentes e jovens da região metropolitana de Belém.

“Teremos apresentações de grupos já conhecidos do público, como o coral e o conjunto de flauta doce. Mas também será a estreia da Orquestra Infanto-juvenil Vale Música nesse palco tão especial. Esse ano, tivemos a iniciativa de reunir alunos de 10 a 13 anos para a nossa orquestra infanto-juvenil e estamos muito satisfeitos com o resultado. Eles estão esbanjando talento”, comemora a coordenadora técnica do projeto Vale Música Belém, Marília Caputo.

VEJA MAIS

No programa do recital estão peças de compositores renomados da música de concerto como Mozart, Vivaldi, Beethoven e Schubert Chopin e Haendel, que serão apresentados pela Orquestra Infanto-Juvenil Vale Música, com regência do professor Peter Gomes; concerto em Sol Maior RV 545 para Oboé e Fagote e Cordas Allegro molto, e também do Coral Vale Música, com regência da professora Eliane Fonseca.

O Vale Música Belém conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e levará para o palco do Theatro da Paz, os jovens talentos que participam do projeto.

Serviço:

Vale Música Recital

Data: 5/12

Hora: às 19h

Local: no Theatro da Paz.

A entrada será gratuita, com retirada de ingresso na portaria do Theatro, a partir das 18h15.

Vale Música Belém

O projeto Vale Música Belém é desenvolvido pela Fundação Amazônica de Música (FAM), com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Desde 2004, a iniciativa transforma a vida de alunos do ensino público, formando músicos profissionais que atuam no Brasil e no Exterior.

Já são mais de cinco mil pessoas impactadas por meio do ensino e da aprendizagem da música. O projeto atende 300 crianças e jovens atualmente e conta com a Orquestra Jovem, Grupo de Flautas Doce, Banda Sinfônica Jovem, Grupo de Percussão de Câmara, Orquestra de Violinos e Coral infanto-juvenil.