'Natal Vale Música Belém' transmite apresentações especiais

O projeto Vale Música Belém apresenta ao público uma programação especial de Natal. Como neste ano não puderam haver apresentações presenciais, os estudantes participaram de gravações musicais que serão transmitidas on-line, sempre às 18h, na página do Facebook da Fundação Amazônia de Música (FAM) e no canal Plano Anual de Atividades FAM III do YouTube. A série de vídeos, que começaram a ser publicados na última quarta-feira (16), traz repertório tradicional desta época mágica do ano. O projeto Vale Música Belém conta com o patrocínio da Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O novo vídeo que será publicado é a Aula Concerto (Parte 1), a parte dois no dia seguinte (22), e o Coro Infanto-Juvenil na quarta-feira (23). Na véspera de Natal será a vez da Orquestra Jovem Vale Música com uma Seleção de Natal com arranjo do maestro Roberto Tibiriçá. Já foram transmitidos nos dias anteriores o Grupo de Percussão, o Conjunto de Flauta Doce, Grupo de Violinos e Grupo de Metais e Percussão, e a Camerata FAM (Solista Cármelo de los Santos).

No total aproximadamente 350 estudantes participaram das gravações, sempre em pequenos grupos. A estudante Ingridy Santos, de 20 anos, há 10 no projeto Vale Música, sentiu que neste ano a experiência da apresentação de final de ano foi diferente. "Foi uma experiência bem diferente participar do Natal Vale Música este ano. Por conta da pandemia, nós não pudemos nos apresentar para o público presencialmente. Todas as apresentações foram gravadas. Nós estamos explorando um outro mundo, pode-se dizer. Antes nós tocamos para uma plateia, agora nós tocamos para as câmeras. Mas fizemos com todo o carinho e espero que todos assistam e gostem", garantiu.

O maestro da Orquestra Jovem Vale Música, Renan Cardoso, espera que as apresentações sirvam para inspirar as pessoas, já que todas as músicas estão dentro do tema natalino. “Todas as apresentações de todos os grupos que a gente vai colocar para ser transmitido tem um tema natalino. Desde grupo de alunos iniciantes até os mais experientes. São diversas músicas de Natal, porque temos milhares e milhares de músicas natalinas no mundo”, conta.

Cada apresentação dura entre 30 e 40 minutos. Os coordenadores das apresentações tentaram ao máximo preservar os estudantes. Todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus indicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foram tomadas, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento, além da redução do número de integrantes da orquestra e dos grupos. “As apresentações tem algumas que duram 30 minutos, outras 40 minutos, e outros como não tínhamos tanto tempo para fazer vários ensaios eram mais rápidas. Também evitávamos colocá-los diversas vezes dentro do espaço”, informou Renan.