'Altas Horas' traz convidados como Babu Santana, Negra Li e Belize Pombal

Estadão Conteúdo

Programa traz edição especial em homenagem ao Mês da Consciência Negra O Altas Horas de hoje, sábado, 22, traz como convidados Aline Wirley, Karin Hils, Isabel Fillardis, Babu Santana, Robson Nunes, Micheli Machado, Negra Li, Belize Pombal, Jessica Ellen e Thainá Gonçalves.

O programa traz uma edição especial em homenagem ao Mês da Consciência Negra. Entre as músicas cantadas no palco da atração estão Coisa de Pele, Chocolate, Sossego, Voz Ativa, Clareou, Nuvem Negra, Zé do Caroço e Deus Cuida de Mim.

O Altas Horas de hoje vai ao ar na TV Globo às 22h25, após a exibição da novela Três Graças. Apresentada por Serginho Groisman, a atração está prevista para ter 1h50 de duração.

Palavras-chave

TV/ALTAS HORAS/CONVIDADOS/MÊS/CONSCIÊNCIA NEGRA
