Altas Horas de hoje traz Felca e Paolla Oliveira como convidados

O Altas Horas de hoje, sábado, 16, traz como convidados o influenciador Felca, a atriz Paolla Oliveira, o humorista Fabio Porchat, o jornalista Caco Barcellos e os cantores Gloria Groove e Xamã.

Felca recentemente chamou atenção ao publicar um vídeo denunciando a "adultização" infantil e outros casos de possíveis redes de pedofilia e outros abusos nas redes sociais. "Se você não sente indignação, você não é um ser humano", diz, no programa.

Paolla Oliveira fala sobre sua personagem em Vale Tudo, Heleninha Roitman, Porchat comenta as gravações do seu programa Que História É Essa, Porchat?, e Barcellos fala sobre as quase duas décadas de Profissão Repórter.

Entre as músicas cantadas no palco, estão Nosso Primeiro Beijo, Loucuras de Amor e A Tua Voz (Gloria Groove) e Malvadão 3, Leão e Dualidade (Xamã).

A que horas começa o Altas Horas com Felca

O Altas Horas de hoje vai ao ar a partir das 22h25, após a novela Vale Tudo, de acordo com a programação divulgada pela Globo. No programa, o apresentador Serginho Groisman interage com convidados e a plateia.