Altas Horas de hoje traz Débora Bloch e Alceu Valença entre convidados

O Altas Horas de hoje, sábado, 18, traz como convidados os atores Débora Bloch e Luiz Fernando Guimarães, os cantores Alceu Valença e Zizi Possi, a apresentadora culinária Rita Lobo e a ex-BBB Gleici Damasceno (vencedora do programa em 2018).

Débora Bloch será um dos destaques da noite. O desfecho de sua personagem em Vale Tudo, Odete Roitman, foi revelado ontem.

"Foi uma personagem muito gostosa de fazer, um roteiro e elenco bons de trabalhar, um clima bom", conta.

A parte musical terá foco nos sucessos de Alceu Valença, como Morena Tropicana, Anunciação e La Belle De Jour. Ele será acompanhado por Zizi Possi, Mariana Aydar, Mestrinho e Mariana Nolasco.

O Altas Horas de hoje vai ao ar na TV Globo a partir das 22h30, após a reexibição do capítulo final de Vale Tudo. O programa é apresentado por Serginho Groisman e comemorou 25 anos de existência recentemente.