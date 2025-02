Alok se pronuncia sobre processo de R$ 30 milhões movido contra ele; veja

Um compositor do Rio de Janeiro está processando o DJ Alok pelo uso indevido da música “The Book on the Table”. Júlio César da Silva afirma que a canção faz parte de uma das 25 composições feitas por ele, tendo sido composta há 18 anos. Após a publicação, ainda na quinta-feira (06), o DJ utilizou sua rede social para dar a sua versão sobre os fatos e mostrar o contrato.

De acordo com Alok, tudo começou em 2019, quando ele ouviu uma versão de “Jord MP4” e decidiu fazer uma nova versão da canção. “Eu entrei em contato com o Jord e com a MP4 pra saber se eles queriam colaborar comigo nessa nova versão. Então eu fiz uma nova versão da música e, antes da gente lançar, a gente fez um contrato com a MP4 na qual ele se apresentou como único autor responsável e ele deu todas as garantias, assinou esse contrato e foi traduzido e juramentado internacionalmente”, afirmou o artista. Além disso, Alok mostrou parte do contrato internacional assinado por ele e pela produtora MP4.