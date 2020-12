Alok cancela live após ser diagnosticado com Covid-19

O DJ Alok anunciou nesta terça-feira (1) que foi diagnosticado com Covid-19. O artista fez exame que atestou a doença, porém Alok está quase sem sintomas. Ele participou do Encontro com Fátima Bernardes. Por esse motivo ele cancelou a live marcada para este sábado (5).

"Toda semana eu e minha equipe fazemos testes de Covid. Diferente dos últimos resultados, o meu deu positivo. Eu estou bem, praticamente sem sintomas. Mas preciso ter responsabilidade e me manter isolado", declarou.

O artista ainda anunciou que a nova data da live será no próximo dia 19 de dezembro, para que ele possa se recuperar da doença.