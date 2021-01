Aline Riscado faz pose de yoga nas alturas; confira os cliques

A modelo Aline Riscado subiu a Pedra Bonita, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18), para praticar ioga e respirar o ar puro das alturas. Mesmo relaxando, a musa não deixou de compartilhar o momento com os seguidores em seu perfil no Instagram.

Os fãs e amigos elogiaram a boa forma de Aline. “Convivemos há tanto tempo já e eu ainda não me acostumei com tamanha beleza! Consegue ser mais bonita que a pedra bonita, amiga! Tá de paaarabéns!”, escreveu a amiga Maria Augusta Furnaletto. “E esse corpo senhoooorr”, comentou Annelise Schoenberger.