Aline Riscado curte passeio de barco e deixa fãs em êxtase em pose provocante

A musa do verão, Aline Riscado, reservou a quarta-feira (2) para um passeio de barco e compartilhou alguns registros do dia de relax com os seguidores em sua conta do Instagram.

A beldade esbanjou a boa forma mantida com a rotina de malhação, dança e outros cuidados com a saúde e também aproveitou para realçar o bronzeado.

Mas, uma foto em particular deixou os admiradores sem fôlego, em que a bailarina aparece de quatro em um biquíni mínimo mordiscando um pedaço de queijo: “Feliz da vida c meu queijinho coalho”, escreveu na legenda.

Alerta de incêndio nas redes sociais e enxurrada de elogios para que, na realidade, fez a felicidade de muitos fãs e esquentou a temperatura na web