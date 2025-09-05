Alexandre Correa é condenado a pagar R$ 60 mil por danos morais a Edu Guedes

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação contra o empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, que deverá pagar R$ 60 mil por danos morais ao chef Edu Guedes, atual marido dela. A decisão, divulgada nesta sexta-feira (5), ainda cabe recurso.

A informação foi confirmada pela equipe de comunicação de Edu Guedes ao jornal Estadão. Em nota, a assessoria ressaltou que Correa também recebeu pena de três anos de prisão na esfera criminal por delitos contra a honra do apresentador.

Já a defesa de Alexandre Correa afirmou, em comunicado enviado ao mesmo veículo, ter "profunda inconformidade" com a condenação, que classificou como "desproporcional e desprovida de base jurídica sólida".

Defesa promete recorrer em instâncias superiores

Os advogados sustentam que não houve intenção de ofender a honra de terceiros, mas sim o exercício da liberdade de expressão. Eles informaram que já ingressaram com recurso para tentar reverter a sentença em instâncias superiores.

"A sentença, ao nosso ver, representa um grave equívoco jurídico e já está sendo objeto de recurso, com absoluta confiança de que será reformada", diz a nota. A defesa também reiterou que Correa está à disposição para prestar esclarecimentos e confia no devido processo legal.

O TJ-SP informou ao Estadão que os processos tramitam sob segredo de Justiça e não há detalhes disponíveis.

Entenda a disputa judicial entre Edu Guedes e Alexandre Correa

O conflito teve início em 2023, quando Edu Guedes ingressou com queixa-crime após ser acusado publicamente por Alexandre Correa de ter se envolvido com Ana Hickmann enquanto ela ainda era casada. O chef negou a acusação e afirmou que mantinha apenas amizade com a apresentadora.

Mesmo diante da ação judicial, Alexandre manteve suas declarações e chegou a afirmar que havia indícios de que o relacionamento entre Ana e Guedes teria começado durante seu casamento.

O namoro entre Ana Hickmann e Edu Guedes foi assumido publicamente apenas em março de 2024. Dois meses depois, em maio, os dois oficializaram a união em cerimônia civil.

Separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa

O casamento de Ana Hickmann e Alexandre Correa terminou em 2023, após a apresentadora denunciá-lo por violência doméstica. Eles foram casados por 17 anos e têm um filho, Alezinho.

A separação também deu origem a uma disputa judicial sobre pensão alimentícia. Ana chegou a pedir a prisão do ex-marido por falta de pagamento, enquanto ele alegou enfrentar dificuldades financeiras.