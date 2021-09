Alexandre Borges revela medidas extremas no 'The Masked Singer'

Após ser eliminado do "The Masked Singer", o ator Alexandre Borges contou um pouco das medidas extremas que tomou para não ser descoberto no programa. “É muito louco e engraçado. Eu usava luva, capuz… às vezes as pessoas começavam a falar e eu não podia responder“, revelou.

O ator gostou da brincadeira e das suposições sobre a celebridade por trás da Onça Pintada. “Foi muito legal ter alguns palpites com o meu nome. Mas também falaram alguns outros nomes que fiquei muito feliz, como o Paulo Ricardo, um baita cantor. Achei muito bacana mesmo”, confessou ele.

A reação dos amigos quando viram Alexandre Borges no "The Masked Singer Brasil" deixou todos surpresos. “Loucura! Meu Instagram bombou e recebi muitas mensagens da família e dos amigos. Esse personagem cativou bastante o público”, disse.