Alexandre Barros celebra o aniversário e o primeiro single da carreira

O cantor Alexandre Barros depois de 20 anos de carreira vive um novo momento na música com o lançamento do seu primeiro trabalho autoral "Vem ficar comigo". A música foi lançada no projeto da TV Liberal "Sons do Pará" e, neste sábado (4), o artista fará um show especial para celebrar esse momento e os seus 43 anos de vida. O show será no Sabor Picuí, na avenida Romulo Maiorana, a partir de 20h.

No ano passado, Alexandre completou 20 anos de carreira e quis celebrar a fase com esse novo passo musical, que é apresentar um trabalho autoral. Diante disso, ele entrou em estúdio e gravou a canção "Vem ficar comigo" de composição de Henribrand e Produção Musical de Rodrigo Camarão.

"Eu estou muito feliz com esse novo passo, pois eu vivo da música, toco em bares e festas fechadas, com esse novo rumo vou conseguir novos espaços", disse o artista. Sobre o lançamento no projeto Sons do Pará, Alexandre diz que vem colhendo importantes frutos com a visibilidade.

"Poder mostrar meu primeiro trabalho no Sons do Pará foi um presente muito grande, pois eu consigo ver o resultado de perto. A visibilidade é outra e já estou podendo desfrutar de muitas oportunidades", destaca o artista.

A música de trabalho fala de amor, de um relacionamento conturbado e cheio de ciúme. O artista diz que já planeja produzir um segundo single e, dessa vez, gostaria de cantar algo que fale do amor pelo seu pai. "Eu não sou compositor, mas na próxima música de lançamento tenho o desejo de cantar algo para o meu pai", acrescenta o artista.

Alexandre começou na música na década de 90, quando foi acolhido na comunidade Irmã Bertila, no bairro do Guamá. Ele começou cantando no coral da igreja e a partir daí foi se apaixonando cada vez mais pela música. Mas paralelo a isso, Alexandre também tinha a paixão pelo futebol e chegou a ser jogador da Tuna Luso Brasileira.

"Eu sempre tive essas duas paixões, cheguei a ser jogador por alguns anos, mas não consegui investir a fundo, pois chegou um momento em que eu não podia deixar Belém por causa dos meus pais. Meu pai tinha problemas mentais e minha mãe deficiência visual, eu não podia deixá-los", recordou o artista emocionado.

A partir do momento em que deixou o futebol passou a investir mais intensamente na carreira de artista e começou a cantar em bares e demais espaços de Belém. Já cantou com grandes músicos como Mharco Monteiro, cantora Fran Marins (The Voice +). Já se apresentou no Teatro Gasômetro. Também fez parte de uma banda de brega que se chamava Furacão do Melody com as cantoras Leia Sanches, Ex-Banda Kasico, e Leila Furacão, onde rodaram vários lugares do Pará.

Serviço:

Show de lançamento "Vem ficar comigo"

Data: 4 de março

Local: Sabor Picuí (Av. Romulo Maiorana)

Hora: 20h