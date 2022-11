Programa Sons do Pará valoriza e impulsiona música e artistas paraenses

Desde 2015, o programa da TV Liberal, “Sons do Pará” vem sendo uma excelente oportunidade para novos e artistas já consagrados na música paraense, através do lançamento de videoclipes. Com mais de 400 clipes já transmitido em horário nobre da programação da Rede Globo no estado, o programa é um grande meio difusor do artista e da música regional.

Segundo o diretor do programa, Elton Magalhães, “certamente o ‘Sons do Pará’ virou a maior referência de espaço para lançamento de novos artistas, assim como para a manutenção de artistas consagrados. É legal a gente perceber que não existe mais hoje a preferência dos artistas de lançarem seus clipes no youtube, eles falam com a gente e lançamos em primeira mão na TV Liberal. Então é muito bacana que o artista nos dê essa importância também. A reprodução do trabalho deles abrange todo estado. E através do programa, nós deixamos na programação durante três meses em horários alternados”, afirmou.

Ainda segundo Elton, “o envio do material se dar através do e-mail: projetos@tvliberal.com.br, em anexo é preciso vir algumas informações como o portfólio do artista. Vale lembrar que é preciso que aquele artista já tenha uma trajetória dentro da música. Nós damos todas as orientações. O processo de seleção se dá através de avaliações de pessoas experientes dentro da música. O que importa é que nós buscamos dar espaço para todos os artistas. Após escolhido, nós temos uma fila de espera que já está em março de 2023. Recebemos inúmeros trabalhos maravilhosos. E fazemos todo trabalho de expectativa do público acerca daquele lançamento para o artista”, explicou.

O programa Sons do Pará surgiu em 2015 e de lá para cá, abrange videoclipes de artistas de todo o estado do Pará, já que antes era voltado apenas para a capital paraense. A coordenação do Sons do Pará recebe, por dia, cerca de dia seis a sete solicitações para a exibição de videoclipes.