Allex Ribeiro lança clipe de “Sina versus sonho”, no Sons do Pará, nesta sexta (3)

O cantor e compositor paraense Allex Ribeiro apresenta ao público o mais novo clipe “Sina versus sonho”, nesta sexta-feira (3), por meio do Sons do Pará, na TV Liberal. A música foi lançada em 2020 no EP “O amor que acreditei de porre”, que é uma parceria de Allex com o poeta José Aremilton.

Nilson produziu a faixa e dividiu os vocais. Alex explica que se trata de uma canção lírica e fala sobre os dramas que se enfrenta quando uma pessoa resolve sonhar. “É como se houvesse mesmo uma luta ferrenha entre o que se deseja e o próprio destino”, explica o artista.

Allex vem estreitando cada vez mais parceria musical e amizade com Nilson Chaves. No ano passado, eles lançaram "Eu sou de Bragança". A música é de Nilson Chaves, que fez em homenagem ao município há cinco anos e Alex teve a honra de participar do clipe-documentário.

Sobre a relação, Allex diz que se sente orgulhoso com a parceria. “Nilson deixou de ser somente um parceiro e passou a ser um grande amigo. Além de fã, posso dizer que somos irmãos. Nilson é um mestre, um gênio. Tenho muito orgulho de ser parceiro dele”, destaca.

Além do amor pela arte, ambos amam Bragança. Embora Nilson seja de Belém e Alex de Capanema, mas que atualmente mora em Bragança, os dois amam a cultura da marujada e Ribeiro disse que justamente por esse amor pela cidade que os dois acabaram tendo essa oportunidade do encontro.

O artista diz que está ansioso para mostrar ao público a produção do clipe de “Sina versus sonho”. “O “sons do Pará” é divisor de águas na vida de qualquer artista. Em janeiro lancei também um trabalhado com o Zeca Baleiro no programa. Nenhum trabalho que eu tenha lançado em qualquer outro local teve tanta repercussão como teve no “sons””, pontua Ribeiro.

Allex Ribeiro, filho de Bené e Belém, aos 13 anos, quando descobriu uma fita K7 com uma coletânea de Raul Seixas, ficou encantado. A primeira canção que ouviu foi “Cowboy fora da lei”. Aquela irreverência, aquele som, tudo capturava o artista de uma forma absoluta. A partir daí, ouviu tudo o que podia e passou a acompanhar as entrevistas. “Comprei meu primeiro violão pra aprender a tocar Raul”.

Parceiro de Zeca Baleiro, Felipe Cordeiro e Nilson Chaves, Allex tem em sua gama de composições peças líricas e românticas, com influências que vão muito além de Raul, algumas delas presentes no EP “O amor que acreditei de porre”, lançado em 2020. Mas o artista queria, em seu primeiro álbum, reunir seu repertório mais ácido. “Verbalóide”, que batiza o disco, não por acaso é um neologismo criado pelo compositor baiano, que dizia que esse seria o nome de um livro seu, que nunca escreveu.

A verborragia ácida de “Verbalóide” chega ao fim com “Um pastor que também é doleiro”, sobre o personagem descrito no título.