Além de Cara Delevingne, confira outros famosos que já assumiram ter vício em pornografia

O vício em pornografia voltou a ser destaque entre os famosos após a atriz Cara Delevingne revelar que durante um período de sua vida foi viciada em pornografia. Segundo ela, começou a consumir o conteúdo desde muito jovem e chegou ao ponto de ter que assistir vídeos para conseguir chegar a um orgasmo.

Esse assunto já foi anteriormente evidenciado por outras estrelas que são conhecidas como os atores Michael Douglas, Robert Downey Jr. e Terry Crews, além do cantor Kanye West e Britney Spears.

VEJA MAIS

Um dos primeiros a tornar público a compulsão foi o astro de Hollywood, Michael Douglas. O ator de filmes como "Instinto Selvagem", de 1992, e "Última Viagem a Vegas", de 2013, revelou nos anos 1990, o seu vício em pornografia e como isso impactava a vida dele e de sua esposa. O episódio aconteceu logo após ele gravar o clássico da década de 90, quando precisou passar por tratamentos em uma clínia especializada no assunto. Na época, a esposa dele revelou que o vício era tamanho que ele começou a traí-la.

Outro que surpreendeu a muitos quando tornou público o seu problema foi o ator de "Homem de Ferro", Robert Downey Jr. O artista possui também um histórico de vício em drogas, durante a década de 90. A compulsão por substâncias alucinógenas gerou também um vício em masturbação. Mais recentemente, Robert afirmou que houve uma época em que era obcecado pelo próprio pênis.

Conhecido e adorado pelos fãs do seriado "Todo Mundo Odeia o Cris" e o filme "As Branquelas", Terry Crews era dependente da pornografia e precisou passar por diversos tipos de tratamentos. Em uma entrevista dada a um podcast sobre o tema, o ator revelou que o hábito começou a fazer parte de sua vida em momentos de tédio, mas foi evoluindo até prejudicar sua vida. A leitura, combinada com tratamentos médicos e psicológicos, o ajudou bastante a conseguir viver momentos de ócio.

O rapper e ex-marido da socialite, Kim Kardashian, Kanye West também disse que sofreu com o vício. Segundo ele, começou a ter acesso a revistas de conteúdo adulto ainda criança e a masturbação se tornou um hábito. Tudo piorou após a morte de sua mãe. Ele afirmou que sentia a necessidade de ter relações sexuais quatro vezes por dia.

A estrela da música Britney Spears é outra artista que sofreu com a pornografia. Ela revelou o problema pela primeira vez no documentário "I am Britney Jean”. De acordo com a artista, a obesessão era tamanha que ela se tornou ninfomaníaca, quando a pessoa possui desejo compulsivo por sexo.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)