Álbum 'Dói tudo aqui dentro' é o novo lançamento da cantora paraense Lanara

“Dói tudo aqui dentro”, segundo álbum de carreira da cantora e compositora paraense Lanara, será lançado nesta segunda-feira, 10. A artista aposta na sonoridade R&B com elementos da música brasileira, regional e latina. São cinco faixas que constroem as várias etapas de um relacionamento amoroso. A produção musical e beats são do produtor e artista Raikage, conterrâneo da cantora.

VEJA MAIS

Lanara é natural de Tucuruí, no sudeste paraense, atualmente mora no Paraguai, país vizinho. A cantora já lançou um álbum anterior, com referências indie e pop. Nesta nova fase da carreira, apostou em um R&B contemporâneo e conta que tem como inspiração o baiano Baco Exú do Blues. Para a jovem, foi um processo de construção positivo. “Eu adorei fazer esse álbum, porque ele incorpora os elementos de tudo aquilo que eu ouço e conseguiu captar o momento que vivo atualmente na minha vida pessoal”, contou.

O álbum é composto por cinco faixas, que abordam as etapas de uma relação amorosa, desde a etapa de conhecer alguém e se envolver, até as instabilidades, o término e o recomeço e são: “Ainda é novembro", “Eu sei que eu sou o amor da tua vida”, “Quase que a gente deu certo”, “A mais triste do álbum 2” e “Gato solto”.

“Ao mesmo tempo que são relatos sinceros e íntimos, quero conduzir os nossos ouvintes nessa jornada impactante que são as relações afetivas, que podem ser quentes, pulsantes e sensuais, mas também podem ser muito dolorosas. Todo mundo já experienciou isso em algum momento da vida”, pontuou Lanara.

O rapper e produtor musical, Raikage, é quem faz a produção musical de Lanara. Para ele, os elementos do R&B com as nuances regionais e latinas dão o tom do projeto. “Nesse novo trabalho, incluímos várias referências que nunca tínhamos explorado antes, como elementos de pagode e samba, elementos de música latina e afrobeat, e tudo isso sem perder a identidade da Lanara, pelo contrário, somando ainda mais com a riqueza de detalhes desse álbum”, avaliou.

Questionada sobre as faixas, Lanara contou sobre a composição de cada uma delas e iniciou com “Ainda é novembro", que considera o carro-chefe do álbum e é a música que dá nome ao novo trabalho. "Ela carrega o trecho que dá nome ao álbum, ‘Dói tudo aqui dentro’. É também a primeira música que a gente produziu. Carrega elementos mais regionais, como uma flauta indígena, um tamborim a mais, canto de pássaros e uma pegada ‘natureza’. A gente sempre fala que ela é como se fosse uma ‘força da natureza’”, destacou.

Já sobre a música “Eu sei que eu sou o amor da tua vida”, é a sua composição mais antiga entre as cinco. “Quase que a gente deu certo” foi composta durante a pandemia, em 2021, um ano antes da artista se mudar para o Paraguai e contou um pouco da história de “A mais triste do álbum 2” e “Gato solto”. "O meu primeiro EP traz a música ‘A mais triste do álbum’, e nesse novo trabalho eu resolvi trazer ‘A mais triste do álbum 2’, que também é uma música um pouco mais antiga, de quatro anos. Tem uma parte falada e é bem dolorosa mesmo, mas é uma música bem legal”, disse.

“Gato solto, foi a última que fiz e é a menos triste e mais dançante do álbum. Ela é um pouco mais voltada para a pegada funk e R&B”, completou.

Serviço

álbum: “Dói tudo aqui dentro”

Cantora: Lanara

Data: 10 de julho

Disponível em todas as plataformas digitais da artista