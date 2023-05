O rapper Raikage lança o videoclipe “Isso Não é um Teste” no próximo dia 25 de maio. Com sonoridade e influências da periferia do interior do Pará, o artista apresenta o single que fará parte do EP homônimo com influências do trap e funk. O clipe foi gravado em Marabá, sudoeste paraense, cidade onde o artista carioca reside há mais de 10 anos.

Raikage é o nome artístico de Mario Serrano. Hoje o artista vive na periferia de Marabá, mas antes de vir ao Pará nasceu e morou em Nova Iguaçu, na baixada fluminense do Rio de Janeiro. A música reúne as suas vivências construídas nas periferias do Pará, e foi produzida por ele e outros parceiros da cena, comentou. "Eu como um dos produtores que ajudou a construir o cenário autoral de Marabá pude observar e vivenciar isso, trocar ideias com uma gama de artistas que já produzi por aqui chegando a essa conclusão, o que é produzido aqui é muito diferente do que é feito em outras regiões do Pará e deve ser mostrado", disse.

“Terá participações especiais de outros artistas da região Sul e Sudeste do Pará. A ideia geral do projeto é levar um pouco da estética e vivência de um artista do interior do estado juntamente com a bagagem e as sinas das periferias do Sul e Sudeste do Pará, pois estamos em um estado muito grande e principalmente na nossa região temos muita mescla de culturas e influência artística visto que boa parte da população vem de fora pelo atrativo que é o trabalho na área de mineração como é o caso de Parauapebas e Marabá", completou.

As cenas do videoclipe foram produzidas em Marabá, conta Raikage. Uma curiosidade sobre a música, destaca o artista, é que ela foi escrita em cima de uma batida do beatmaker paranaense, Chousen e contou com outras participações. "Jovem Pou faz uma participação especial aí nesse projeto contribuído ainda mais 'pra' estética sonora da faixa. Toda a produção do vídeo, direção e edição foi feita pela Rayda Lima, que contribuiu demais 'pra' estética visual do clipe e fotografia, e por fim. Ffiz a captação de áudio da faixa juntamente com o trabalho de mixagem e masterização. A captação foi toda feita no Studio 5. E elenco do clipe, Polyana Alencar, Mabia Gonçalves e Adolfo Carvalho", destacou.

O cantor espera que com o lançamento, o público paraense possa conhecer mais do seu trabalho que marca uma transição de fase artística. "'Isso não é um teste' é uma faixa que marca essa minha transição em questão de estética, sonora, métrica de flows e produção musical. A letra é uma narrativa de um rapper do interior do estado com suas vivências nas noites de marabá, sempre com esse tom mais melódico agridoce", compartilhou sobre a composição.

Agora a expectativa de Raikage é lançar a música e conquistar um público maior e dar visibilidade a cena do interior do estado e do que se está produzindo. "É tentar atrair o máximo de público 'pra' conhecer meu trabalho como rapper, já tem um tempo que faço músicas de forma mais experimental, mas sinto que recentemente cheguei em um ponto em que me sinto mais confortável 'pra' dar um próximo passo na carreira, como produtor eu já tenho um certo reconhecimento, já produzi pra artista tanto da região sul e Sudeste do Pará como também de outros estados como RJ e SP, sempre dentro do R&B, Trap e Funk", finalizou.

Serviço

Raikage lança single + videoclipe “Isso Não é um Teste”

Data: 25 de maio (quinta-feira)

Mais informações: @raikagenc