O Liberal chevron right Cultura chevron right

Alane Dias segue com situação indefinida na Grande Rio, segundo colunista

Ex-BBB ainda não confirmou presença na escola para o Carnaval 2026, gerando desgaste nos bastidores

Hannah Franco
fonte

Alane Dias mantém vínculo com Grande Rio, mas situação ainda é indefinida, diz colunista (Instagram/@alanedias)

A ex-BBB Alane Dias segue sem definição sobre sua participação na Grande Rio para o Carnaval 2026, segundo informações da colunista Fábia Oliveira. A escola de Duque de Caxias vem passando por uma série de mudanças em seu time de destaques, após as saídas de Mileide Mihaile, Patrícia Poeta e a despedida de Paolla Oliveira da rainha de bateria.

Fontes ligadas à agremiação afirmam que o impasse envolvendo Alane Dias já começa a gerar irritação nos bastidores.

Na final do samba-enredo, realizada na última semana, a falta de duas famosas chamou atenção: Isabelle Nogueira e Alane Dias. Enquanto Isabelle já garantiu sua vaga na escola, a situação de Alane segue sem definição oficial.

Segundo a coluna, a ex-BBB estaria protelando uma resposta devido à sua agenda, mas o atraso tem gerado desgaste interno. A avaliação da direção é que Alane estaria “enrolando”, e a paciência da equipe começa a se esgotar.

Para o Carnaval 2026, a Grande Rio confirmou Virginia Fonseca como rainha de bateria, substituindo Paolla Oliveira, e Brunna Gonçalves também foi apresentada como destaque. Ao todo, a escola ainda tem 14 vagas para musas, algumas das quais só devem ser definidas próximo à folia.

Palavras-chave

Alane Dias

Grande Rio
Cultura
.
