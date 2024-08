Airbnb lança a Casa da Polly em tamanho real para hospedagens; Saiba como reservar

A icônica boneca Polly Pocket™, conhecida por seu tamanho compacto, está ganhando vida em uma escala muito maior para comemorar seu 35º aniversário. A famosa casa da Polly, um verdadeiro símbolo dos anos 90, poderá ser alugada no Airbnb para uma experiência única. A partir de setembro, os fãs poderão se hospedar em uma réplica em tamanho real do compacto de dois andares da Polly Pocket, localizado em Littleton, Massachusetts, nos Estados Unidos.

A casa, com 12 metros de altura, foi projetada com o tema “Festa do Pijama dos Sonhos” e oferece uma viagem nostálgica ao mundo da Polly. Os hóspedes poderão explorar cada detalhe do compacto, desde a penteadeira com acessórios retrô até a geladeira cheia de lanches típicos dos anos 90. A experiência inclui ainda uma sala de estar equipada para sessões de cinema e um guarda-roupa com os looks icônicos da boneca. Além disso, os hóspedes terão a oportunidade de fazer pulseiras de berloque personalizadas e descansar em uma tenda em tamanho real. As estadias ocorrerão entre 12 e 14 de setembro, e as reservas, que custam 89 dólares por pessoa, poderão ser solicitadas a partir do dia 21 de agosto.

Para aqueles que não conseguirem garantir uma noite na casa, Polly Pocket oferecerá 21 experiências diurnas entre 16 de setembro e 6 de outubro. Essas visitas permitirão a até 12 convidados por sessão a chance de explorar o compacto e participar de atividades temáticas. As reservas para essas experiências também estarão disponíveis a partir de 21 de agosto no site do Airbnb.

A construção da 'casa de boneca' faz parte de uma série de lançamentos do Airbnb celebrando ícones da cultura pop, oferecendo aos fãs a chance de reviver suas memórias de infância em um cenário verdadeiramente mágico.

CASA DA POLLY Foto: Kelsy McClellan Foto: Kelsy McClellan Foto: Kelsy McClellan Foto: Kelsy McClellan Foto: Kelsy McClellan