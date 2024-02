Mansão de Lenny Kravitz está disponível para alugar em Airbnb no Rio de Janeiro; saiba o valor

A mansão de Lenny Kravitz, localizada no município de Duas Barras, no Rio de Janeiro, está disponível para aluguel no Airbnb. Avaliada em R$12 milhões, a fazenda do ator conta com itens luxuosos, peças exclusivas de Andy Warhol, estúdio e fotografias capturadas pelo próprio cantor. A diária? R$18 mil.

VEJA MAIS

O local também conta com campo de futebol, academia completa, sala de massagem, além de uma lagoa, churrasqueira, sala de massagem e uma gigantesca piscina. Marcada por uma arquitetura colonial portuguesa e interior modernizado com obras de artes e móveis projetados por designers renomados, a propriedade foi comprada em 2007.

Mansão é decorada com peças exclusivas de Andy Warhol e outros designers renomados (Youtube/ Architectural Digest)

O verdadeiro “oásis” na natureza encantou o cantor durante a passagem em uma turnê no Brasil. “Algo me dizia: ‘Tenha uma aventura’. Então, chegamos lá à noite e, na manhã seguinte, acordei na paisagem mais espetacularmente exuberante e bela que você pode imaginar. Estávamos aninhados em um vale, cercados por montanhas, com cachoeiras, vacas, cavalos, macacos, pomares de frutas e campos de vegetais — toda a panóplia da natureza”, disse ele durante entrevista ao Architectural Digest, em 2019.

Cantor comprou fazenda em 2007, durante turnê no Brasil (Youtube/ Architectural Digest)

Com a ideia de sustentabilidade, a fazenda também gera frutas, legumes e vegetais colhidos em plantação própria, além de ter gado e cavalos.

Fazenda também conta com plantação própria de legumes e verduras (Youtube/ Architectural Digest)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)