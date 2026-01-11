Capa Jornal Amazônia
Ailton Krenak e Hiromi Nagakura se reencontram no Aniversário de Belém

Dois fizeram história nos anos 1990 quando viajaram para o coração da Amazônia e, agora, trocam impressões sobre o que mudou nesse bioma desde então

Eduardo Rocha
fonte

Krenak e Nagakura: diálogo em Belém sobre a realidade amazônica (Foto: Acervo de Hiromi Nagakura)

Não poderia ser mais emblemático. O líder indígena Ailton Krenak, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), e o fotógrafo japonês Hiromi Nagakura que viajaram juntos pela Amazônia nos anos 1990, se reencontram em Belém nesta segunda-feira (12), data do aniversário da capital do Pará, e logo depois da COP 30, realizada em novembro na cidade. A troca de impressões sobre o que mudou na região se dará a partir desta segunda-feira até quarta (14), por meio de rodas de conversa sobre as viagens dos dois pelo território amazônico. O local dos encontros é o Centro Cultural Banco da Amazônia, onde está em cartaz a exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”, que documenta a jornada. 

As programações dos dias 12 e 13 de janeiro serão, ainda, veiculadas ao vivo via os canais do Instituto Tomie Ohtake e do Banco da Amazônia no YouTube. A programação faz parte da exposição, uma iniciativa do Instituto Tomie Ohtake, com patrocínio do Banco da Amazônia, e celebra o aniversário de 410 anos da capital paraense. 

Participam dos encontros as lideranças indígenas Isa Tximá Huni Kuin, Maria Alexandrina da Silva Pinhanta (Sãtsi), Maria Salete Caapir Krikati e Marineusa Pryj Krikati. Elas integram as comunidades fotografadas e poderão partilhar a experiência de viver da Amazônia, seus desafios e mudanças desde que os territórios foram fotografados até os dias atuais.

image Nuances da vida no bioma amazônico serão debatidos no Centro Cultural Banco da Amazônia (Foto: Hiromi Nagakura)

'Mudanças em nós'

A mostra fotográfica “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak” registra viagens de Krenak e Nagakura entre os anos de 1993 e 1998. O acervo reúne 82 fotografias inéditas no Brasil, um retrato do dia a dia de povos indígenas da Amazônia. “Eu e Nagakura andamos por dezenas de aldeias nas cabeceiras dos rios Juruá, Negro e Demini, Tarauacá e Gregório, além de cortar estradas pelo cerrado e regiões de floresta onde a vida continua vibrante como nos primórdios da criação”, diz Krenak. 

Membro ABL e ambientalista, Ailton Krenak é uma das vozes mais influentes do pensamento indígena contemporâneo. É autor dos livros “Ideias para adiar o fim do mundo” (2019), “A vida não é útil” (2020) e “Futuro ancestral” (2022). Atualmente vive às margens do Watu (Rio Doce), no território Krenak, onde segue atuando na defesa da vida, da floresta e das cosmologias originárias. 

Já Hiromi Nagakura atua como fotógrafo, viajante e cronista visual das relações humanas. Ele é formado em Direito e se tornou fotojornalista por vocação, atuando na agência Jiji Press antes de iniciar carreira independente. Esteve na África, Ásia, América Latina, Europa e Oceania, retratando povos nômades, comunidades em conflito e modos de vida ameaçados.

Samurai da Câmera, segundo Krenak, Hiromi Nagakura percorreu a floresta amazônica com o olhar sensível de suas lentes. “Por quase cinco anos, Nagakura visitou comigo as aldeias de nossos amigos. Às vezes a gente fica preocupado de observar a paisagem ao nosso redor mudando, mas seria interessante a gente observar também como a fotografia registra as mudanças que acontecem em nós, nas comunidades, nas nossas sociedades. Para além da paisagem, a fotografia consegue mostrar como o tempo muda a gente e muda a nossa perspectiva também”, disse o escritor indígena. 


Serviço:

Atividades da exposição “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak”

No Centro Cultural Banco da Amazônia, na avenida Presidente Vargas com a rua Carlos Gomes, no entorno da Praça da República 

Nos dias 12, 13 e 14 de janeiro (segunda a quarta-feira). 

Acompanhe on-line: Canal Instituto Tomie Ohtake /Canal Banco da Amazônia

 

