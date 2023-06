Gilberto Gil: pai de oito filhos, já se casou três vezes; conheça a família

O cantor e compositor Gilberto Gil revelou recentemente que teve envolvimento afetivo-sexual com homens, no entanto, as relações que se tornaram casamento foram com mulheres. Gil se casou três vezes e teve oito filhos, entre eles, a cantora Preta Gil e Bela Gil.

A primeira esposa de Gil foi Belina de Aguiar e o casamento durou de 1965 até 1967, com ela teve duas filhas: Nara de Aguiar Gil Moreira e Marília de Aguiar Gil Moreira.

Após a separação o cantor começou a namorar Sandra Gadelha em 1968, mas com a prisão no contexto da Ditadura Militar passaram este período separados, até finalmente se casarem. Com ela teve Pedro Gadelha Gil Moreira, Preta Maria Gadelha Gil Moreira e Maria Gadelha Gil Moreira. Pedro faleceu aos 19 anos, vítima de um acidente de trânsito.

Em 1979 Gil e Sandra se separaram e ele conheceu Flora Nair Giordano, sua atual esposa. Começaram a namorar, casaram e tiveram os filhos: Bem Giordano Gil Moreira, Isabela Giordano Gil Moreira e José Gil Giordano Gil Moreira.

Confira Gil e flora em registro de viagem: