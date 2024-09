Agenda cultural em Belém: de seresta a festa indie, veja opções para aproveitar a sexta-feira (6/09)

A primeira sexta-feira do mês de setembro em Belém promete uma variedade de eventos culturais e shows que atendem a todos os gostos. Um dos destaques é a Seresta do Carmo, que realiza sua segunda edição hoje (6/09), com uma programação gratuita patrocinada pelo edital de fomento à cultura do Banco da Amazônia e pelo Governo Federal. As atividades começam às 18h com uma palestra de educação patrimonial ministrada pelo arquiteto Matheus Almeida Vieira, no Teatro Popular Nazareno Tourinho.

Em seguida, a partir das 19h30, o público poderá aproveitar as apresentações musicais na Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha. O Grupo Sereia do Mar, formado por mulheres do município de Marapanim, abrirá a noite com um repertório autoral de carimbó. Mais tarde, é a vez da cantora Mariza Black, acompanhada pela convidada especial Creuza Gomes, trará muito samba para animar os presentes.

Ainda na sexta-feira, a Casa Apoena, também no bairro da Cidade Velha, será palco do show "Elas por Elas", a partir das 20h. As cantoras Aninha Odalisca, Thaís D'Souza (Dona Loirinha), Mary Freitas, Mell Pinheiro e Francy Ribeiro se reúnem para uma noite dedicada à celebração feminina através da música paraense e do brega. Cada uma trará sua identidade musical, fazendo o estabelecimento ferver com o caldeirão cultural que as artistas irão proporcionar.

Para os amantes do samba, a Feira do Açaí recebe mais uma edição do Samba Batuque, começando às 19h com um set de macumbarias e afrobrasilidades da DJ Jack Sainha. O evento contará também com as participações especiais das cantoras Olivia Xavier e Brenda Moraes, seguidas do Bailinho do Lins, que encerra a noite com um baile animado, até as 2h da manhã de sábado, 7. A iniciativa é uma ocupação cultural aberta ao público, promovendo arte, música e lazer, além de impulsionar a economia local de forma acessível e democrática.

Já o Studio Pub, localizado no bairro de Batista Campos, irá promover a festa "Summer Eletro Party Hits Vol. 5", a partir das 19h. A noite será uma viagem nostálgica aos anos 2000, com muito emo, eletrônica e os clássicos do "Summer Eletro Hits Vol. 5". Com entrada gratuita até as 21h para inscritos no Sympla, o evento terá como atrações os DJs Lesto e Gaab, prometendo animar os millenials e a geração Z com uma seleção de hits inesquecíveis.

Confira outras programações

Os apaixonados por música paraense também têm opções garantidas para aproveitar a noite desta sexta-feira, a partir das 18h. O restaurante Manga Jambu, no bairro do Umarizal, será palco do evento Manga Retrô, com apresentações da Banda Sayonara, Fruta Quente e Hunter, prometendo uma noite repleta de grandes sucessos que marcaram época.

Já no complexo Na Bêra, localizado no bairro da Cidade Velha, a 3ª edição do "Bregoso" promete agitar a noite, a partir das 20h. O evento contará com shows de bandas icônicas da cena brega paraense, como Xeiro Verde, Fruto Sensual e Suanny Batidão, além de uma apresentação especial do DJ Márcio Lins. Os ingressos para essa festa já estão à venda online.

A Virada Cultural Amazônia de Pé, um evento dedicado à luta pela preservação da Amazônia e das comunidades tradicionais, contará com mais de trezentas atividades espalhadas por todo o Brasil. Entre as atrações da programação, na sexta-feira, a Banda Na Cuíra subirá ao palco para apresentar um repertório diversificado que inclui bois, toadas, xotes, carimbós, bregas e outros ritmos amazônicos. A DJ Estamyna será responsável pela discotecagem da noite. Além disso, o documentário "Mestre Damasceno - O Resplendor da Resistência Marajoara", será exibido às 19h no Espaço Cultural Apoena, localizado no bairro do Marco, com início das atividades previsto para as 18h.

Para quem curte o cenário alternativo, o DJ e produtor Pedromott será a atração no Vila Container, um centro cultural localizado no bairro de Nazaré. Com um setlist focado em indie rock, alternative dance, post-punk, eletroindie e lo-fi, Pedromott promete agitar a noite com uma seleção de sons contemporâneos e atmosféricos, ideal para os amantes desses gêneros.