Udo Kier, de Bacurau, é homenageado na 12a Mostra CRASH de cinema fantástico

Música

Nesta quarta-feira, 9, DMX - Digital Music Experience inicia a sexta edição em formato on-line, com transmissão gratuita pelo canal oficial no YouTube e pelo site dmx.art.br. A programação segue até a sexta-feira, 11. O evento terá a participação de grandes nomes da música, como Hermeto Pascoal, Sérgio Dias com Frejat e Steve Vai, além de um concurso que vai premiar novos artistas instrumentais da cena brasileira.

Nesta quarta-feira, 9, o bandolinista e compositor Hamilton de Holanda comanda o bate-papo com os músicos Paulo Aragão, Jaques Morelenbaum e Tony Botelho sobre experiências nos gêneros erudito e popular. A live é realizada pelo Programa Bossa Criativa – Arte de Toda Gente, da Funarte e da UFRJ, junto com o Festival de Ideias Colaborativas Nosso Bando. A transmissão inicia às 16h, pelo canal Arte de Toda Gente, no Youtube.

O músico e escritor baiano Manno Góes entrevista o cantor Romero Ferro em uma live regada a conversa e música, nesta quarta-feira, 9, às 16h, na programação da União Brasileira de Compositores (@ubcmusica), com transmissão ao vivo pelo perfil do instagram da instituição.

O cantor, compositor e instrumentista Tiganá Santana será atração na quinta-feira, 10, na série de música #EmCasaComSesc, com show transmitido on-line e gratuitamente pelo canal Sescsp no Youtube e pelo Instagram @sescaovivo, a partir das 19h.

O Digital Dellarte conta com apresentações online e gratuitas de música e dança, com grandes nomes do cenário internacional. Na quinta-feira, 10, é a vez da Orquestra Sinfônica Jovem de Macau, comandada pelo maestro Oswaldo Veiga Jardim, às 19h30. Para acessar o show, visite youtube.com/DellArteSolucoes.

Na sexta-feira, 11, a soprano paraense Carmen Monarcha é a convidada especial do maestro João Carlos Martins e da Bachiana Filarmônica Sesi-SP no último dos cinco concertos da Temporada 2020, que, este ano, está acontecendo de forma on-line e gratuita com transmissão pelos canais do maestro no Facebook e no YouTube, a partir das 20h.

Chico Castillo, que fez parte do grupo Gipsy Kings, volta ao Brasil na sexta-feira, 11, para uma apresentação especial às 21h, no Fairmont Rio. O show poderá ser visto presencialmente pelos hóspedes nas varandas das suítes, e também on-line em live pela plataforma ShowIn. Informações no site fairmontrio.com/pacotes.

A dupla Marcos e Belutti irá realizar um show no sábado, 12, às 18h, em formato drive-in no estacionamento do Limeira Shopping e com transmissão ao vivo no canal da Desktop no Youtube. Todo o valor arrecadado com os ingressos será revertido para a compra de computadores e acesso à internet para crianças de ONGs selecionadas. Para mais informações, acesse desktopsuper.com.br.

A Família Caldi apresenta temas de Franz Schubert, Radamés Gnattali e Astor Piazzolla, no programa “Blim-Blem-Bom” da série #SalaDigital, da Sala Cecília Meireles, da Funarj, no próximo sábado, 12, às 12h. A programação também integra a série de Concertos Petrobras para Toda a Família. A transmissão será realizada ao vivo pelo canal da Sala Cecília Meireles no Youtube.

Cinema

Inicia nesta quarta-feira, 9, a 12a CRASH- Mostra Internacional de Cinema Fantástico em formato on-line. O evento vai até o domingo, 13, com disponibilização gratuita de filmes pela plataforma de streaming Darkflix. Na plataforma também acontecerão os workshops de efeitos especiais em maquiagem; Black is Beautiful: O cinema blaxploitation de horror; e Criação de trilhas sonoras para filmes de terror, com inscrições gratuitas pelo site mostratrash.com. Vagas limitadas.

A 15ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo inicia nesta quarta-feira, 9, e vai até o próximo dia 16, em formato on-line, gratuito e disponível no site . Serão exibidos 36 filmes representando 15 países da América Latina e Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Está em curso o II Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus, que aborda o racismo através do audiovisual e valoriza a produção de cinema realizada por afro-brasileiros, sobretudo na Amazônia. O evento vai até a quinta,10, de forma on-line. Os debates, premiação e exibição de filmes serão realizados pelo site todesplay.com.br e pelas redes sociais.

A 15ª edição do Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro será realizada de 10 a 17 de dezembro, e, pela primeira vez, de forma on-line. Os longa-metragens selecionados para mostra competitiva receberão premiação em dinheiro pela primeira vez. O evento ocorre em João Pessoa, na Paraíba, e também no site festaruanda.com.br.

Segue até a sexta-feira, 11, a 2ª Mostra de Vídeos Indígenas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que promove as obras audiovisuais feitas por indígenas e que expressem suas diversidades sociais, culturais e lutas por direitos. Serão exibidos filmes e realizados debates e palestras. Informações pelo Facebook do evento e também no documento https://bit.ly/3owMunf, onde estão disponíveis os links para assistir os filmes.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme Viúva Negra, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil até 12 de dezembro.

A Liga do Natal – Uma Aventura no Rio é uma série que conta as aventuras do Papai Noel e sua família no Rio de Janeiro. Cada episódio traz uma narrativa ficcional entremeada por quadros educativos, que abordam inclusão digital, diversidade, curiosidades científicas, culinária, construção de brinquedos e enfeites sustentáveis. O segundo episódio vai ao ar no sábado, 12, a partir das 14h na InterTV (afiliada da Rede Globo no RJ) e às 18h no YouTube.

O Itaú Cultural apresenta em seu site a mostra Cine Curtinhas, até 20 de dezembro. A programação traz sete curtas-metragens brasileiros feitos por meio das mais diversas técnicas de animação – das tradicionais às digitais. Entre os destaques estão Diário de Areia e O Malabarista, premiados em festivais nacionais e internacionais. Todos os filmes terão legendas e interpretação em Libras.

A 9ª edição do Cinecipó, festival do filme insurgente, ocorre até 28 de dezembro e conta com duas oficinas online e gratuitas em sua programação. O crítico e professor Juliano Gomes ministra o curso “Crítica Reparadora: Práticas Implicadas” e Renato Vallone fica à frente das aulas de “Cinema de Montagem”. Para acessar a programação, entre no site cinecipo.com.br.

Até 30 de dezembro, a programação do Cine CPFL, por meio da Mostra Cinema e Reflexão, reúne filmes com o tema “Diferentes visões de autores brasileiros”. Os longas serão disponibilizados na plataforma brasileira Looke, com acesso gratuito pelo endereço mostracinemaereflexao.com.br. Além dos filmes em cartaz, a programação promove uma série de lives com alguns diretores dos longas que fazem parte da mostra.

Teatro e Dança

A série de teatro #EmCasaComSesc recebe esta semana os espetáculos "Café", da Companhia dos Solilóquios, nesta quarta-feira, 9; "O Avesso do Claustro", da Companhia Tijolo, na sexta, 11; e o monólogo de Chico Diaz, "A Lua Vem da Ásia", no domingo, 13. Todos com exibição on-line e gratuita pelo YouTube do Sesc São Paulo e pelo Instagram do Sesc Ao Vivo, a partir das 21h.

Montagem 'Café' (Andreza Diaz- Divulgação)

A série de dança da programação gratuita e on-line #EmCasaComSesc traz na quinta, 10, a Cia Jovem de Dança de Jundiaí com o espetáculo "Entre O Corpo e O Azul". A transmissão inicia às 21h, pelo canal do Youtube Sescsp e pelo Instagram @sescaovivo.

Protagonizado por Miá Mello, o espetáculo Mãe Fora da Caixa segue em cartaz em São Paulo no Teatro das Artes com a novidade da transmissão on-line nas sessões das sextas-feiras, às 21h. Os ingressos on-line custam entre R$ 30 a R$ 250, e podem ser comprados pelo site sympla.com.br/teatrodasartes.

A Cia Os Crespos apresenta a peça infantil "Os Coloridos", na série para crianças da programação #EmCasaComSesc. Será no sábado, 12, com transmissão ao vivo, a partir das 12h, pelo YouTube do SescSP pelo Instagram @sescaovivo. A montagem, dirigida por Lucelia Sergio, se baseia em mitos e contos africanos, afro-brasileiros e indígenas para questionar a visão deformante do racismo de forma lúdica.

Cia Os Crespos (Birão Ramin- Divulgação)

O Grupo TAPA faz mais duas apresentações da sua Mostra de Repertório On-line nos próximos sábados, às 19h: No dia 12, será exibido de forma gratuita o espetáculo “Diálogo com os Personagens”, de Luigi Pirandello (1867-1936), com Brian Penido Ross em transmissão pelo Youtube do Grupo Tapa. A entrada custa R$ 20 e o público pode contribuir com outros valores para a campanha SOS TAPA. As peças têm a direção de Eduardo Tolentino de Araujo.

A Cia Candongas está em cartaz com curta temporada on-line do espetáculo “Sísifos”, até o próximo dia 13 de dezembro, sempre às 19h, no canal do Youtube da companhia teatral. As exibições têm intérprete de libras. A dramaturgia sobre a relação "vida x trabalho" é de Guilherme Théo e Gustavo Bartolozzzi e a direção é de Cláudia Henrique, que atua na peça junto com Bartolozzi e Wesley Simões.

Moda

A Da Tribo, marca paraense de slow fashion, apresenta a nova coleção na quinta-feira, 10, por meio de uma live, às 10h, via Instagram @datribu e Facebook DaTribuAcessorios. A coleção “Nortear” traz peças inovadoras e sustentáveis feitas com o Tecido Emborrachado da Amazônia (TEA), desenvolvido pela Universidade de Brasília (UnB). Com tiragem limitada, a coleção também apresenta uma bolsa que se transforma em mochila e cachepôs.

Literatura e arte

A programação infantil do Itaú Cultural segue com atividades on-line e gratuitas a partir das 11h, no site e no Youtube. Nesta quarta-feira e também no domingo, 9 e 13, será exibida a websérie “Brincar e Dançar”, da São Paulo Companhia de Dança.

O Teatro Bradesco apresenta no Instagram, a nova programação de lives, sempre a partir das 20h, que se inicia na quinta-feira,10, com “Os Bastidores” recebendo a cantora Tiê sob a mediação de João Marcello Bôscoli.

O Chef de Cozinha e escritor Laurent Suaudeau bate um papo sobre gastronomia e literatura na sexta, 11, e narra as descobertas que esses dois campos lhe concederam ao longo da carreira. A transmissão inicia às 19h no Instagram da Livraria da Vila (@livrariadavila).

Será nos dias 11, 12 e 13 de dezembro o Festival Fartura Gastronomia Du Brasil, de forma simultânea em seis capitais, incluindo Belém. São mais de 50 horas de conteúdo online entre dicas, receitas, lives de empreendedorismo, shows de música e teatro, além de cinco menus exclusivos para pedir por delivery ou experimentar na barraca da Eliana no Ver-o-Peso, Casa do Saulo, Santa Chicória e Lá em Casa. Acesse farturabrasil.com.br para mais informações e a programação completa.

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) está realizando a 1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo até o próximo dia 13 de dezembro, com programação gratuita pelo portal bienalvirtualsp.org.br. O tema deste ano é “Conectando Pessoas e Livros”.

Allyster Fagundes traz a beleza da cena drag queen aliada aos mistérios do fundo das águas para a exposição "Revérbero", que está aberta à visitação até 3 de janeiro, na galeria Theodoro Braga, no Centur. Com curadoria do professor e artista Orlando Maneschy, a exposição é composta por uma série de vídeos-performance, fotografias, pinturas e de um acervo de objetos pessoais.

O Itaú Cultural acaba de abrir a exposição virtual “Fotografia Modernista Brasileira”, com um recorte de 70 obras assinadas por 25 artistas que integram a Coleção Itaú Cultural. As imagens reúnem trabalhos realizados entre os anos 40 e 70 e reforçam a ruptura formal, promovida pelo modernismo fotográfico, com as normas tradicionais. Acesse grátis na plataforma Google Arts & Culture pelo link.

'Homens Trabalhando, de Paulo Pires', da exposição fotográfica. (Luiz Musa)

Editais, Cursos e Concursos

O projeto Circular Campina Cidade Velha fará a última edição do ano no próximo dia 20. E, como na edição anterior, está recebendo vídeos (em formato MP4 até 199MB), links ou propostas de lives de produtores de conteúdo interessados em se integrar à programação de forma colaborativa. São buscados conteúdos que possam agregar conhecimento e sobre os temas diversidade, educação patrimonial, alimentar e arte educação, boas práticas, reflexões sociais e incentivo à cultura. As propostas serão recebidas até o sábado, 12, pelo e-mail circular.comunica@gmail.com.

A Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA) promove o 47º Encontro de Artes de Belém (Enarte), de 14 a 18 de dezembro. O evento idealizado pelo pianista, professor e compositor Altino Pimenta, nos Anos 70, promove a troca de conhecimento entre profissionais nacionais e internacionais e estudantes da música, com palestras, mesas-redondas, entrevistas e apresentações musicais. O evento acontece em formato on-line com inscrições gratuitas pelo link www.even3.com.br/enarte2020. Informações no site www.emufpa.ufpa.br.

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza de forma on-line a etapa que antecede a seleção nacional para ingresso de novos alunos bolsistas. As inscrições devem ser feitas pelo site escolabolshoi.com.br/audicoes com envio de um vídeo, até o dia 14 de dezembro. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo de como deve ser feito esse material. A etapa final da seleção nacional será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiverem os vídeos selecionados.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.

O World Class Competition, maior campeonato de coquetelaria do mundo, retoma a 12ª edição da etapa nacional e abre nova oportunidade em formato digital para competidores de todo o Brasil, que podem se inscrever e se juntar ao time de selecionados, pré-aprovados anteriormente no primeiro desafio. O regulamento completo da etapa nacional do World Class Brasil, a ficha de inscrição e todos os detalhes da competição precisam ser solicitados através do e-mail br-dba@msxi.com. Os competidores devem, entre outras obrigações, gravar um vídeo de até 2 minutos reproduzindo uma receita e postar no feed do perfil pessoal no Instagram até o dia 20 de dezembro.

As Inscrições para o I Concurso de Pintura em Tela Unimed Belém estão abertas até 25 de dezembro e são divididas por categorias: Cooperados e Não Cooperados da Unimed Belém, sendo a categoria cooperados, constituída por médicos sócios da Unimed Belém, e a não cooperados, composta por clientes, não clientes, e colaboradores da Unimed Belém. As obras vencedoras poderão fazer parte da decoração interna do novo Hospital da Rede Unimed Belém e serão premiadas em dinheiro, com valores que variam de 2 mil a 7 mil reais. Mais informações no site unimedbelem.com.br.

O Prêmio Barco a Vapor, iniciativa internacional da Fundação SM, está com inscrições abertas para a 17ª edição, até 31 de janeiro. O prêmio valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil nos gêneros romance ou novela. O objetivo é revelar autores, estimular a criação literária e levar textos de qualidade aos jovens leitores de vários países. Informações e inscrições pelo site https://barcoavapor.smeducacao.com.br/