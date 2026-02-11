Adolpho Veloso mostra certificado de indicação ao Oscar entregue pela Academia

O diretor de fotografia Adolpho Veloso, que disputa o Oscar 2026 de Melhor Fotografia pelo trabalho no filme Sonhos de Trem, esteve presente no tradicional almoço dos indicados, promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na terça-feira, 10. No Instagram, Veloso mostrou o certificado de indicação ao prêmio, recebido durante o evento.

Veloso aparece na foto oficial dos indicados ao Oscar 2026, na qual também estão Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho, e a produtora Emilie Lesclaux, que concorrem por O Agente Secreto.

Na categoria de Melhor Fotografia, concorrem com Sonhos de Trem os filmes Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, Marty Supreme e Frankenstein. A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 15 de março, um domingo, em Los Angeles.

Em janeiro, Veloso, de 37 anos, venceu como Melhor Fotografia no Critics Choice Awards, importante premiação da crítica americana. Ele também conquistou a mesma categoria no prêmio da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles (LAFCA) - quando viralizou nas redes sociais por soltar um "Vai, Corinthians!" durante seus agradecimentos.

O reconhecimento no Oscar coloca Veloso como um dos poucos brasileiros a chegar à disputa - o primeiro foi César Charlone, uruguaio radicado no Brasil, indicado por Cidade de Deus.