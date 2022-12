Adeus a Daniel Mendes! Fazedores de cultura se despedem de produtor

O cenário cultural de Belém se comoveu neste final de semana com o falecimento de Daniel Mendes, um dos sócios do Boteco Campos Sales e da antiga Kasa Coentro. Nesta segunda-feira (12), foi realizado um minuto de silêncio na Câmara Municipal de Belém, requerido pelo advogado Hugo Mercês e protocolado por Fernando Carneiro, em homenagem a Daniel.

Grande incentivador da cultura, ele era conhecido por ter uma mente criativa. Desde os seus 18 anos, Daniel já produzia festas. No perfil do seu estabelecimento, dezenas de artistas e admiradores deixaram seu pesar, mas também demonstraram a importância de Daniel para a cultura local.

Ele fez parte da produção da capa do disco Treme, de Gaby Amarantos. De acordo com muitas pessoas, Daniel “tinha uma chama muito viva dentro dele, no que se refere ao ‘fazer cultura’”.

Com quase 500 comentários e mais de 2600 curtidas, a publicação contou com relatos e homenagens de muitos artistas, amigos, fazedores de cultura e clientes.

“Sem dúvida o coração de geral está muito apertado! Você já está fazendo muita falta mano, tem pessoas no mundo que são como cristais que transmitem energias lindas por onde passam e você sem dúvida era esse cara! Descanse meu querido e saiba que por aqui você está fazendo muita falta!”, escreveu o cantor Jeff Moraes.

Raidol também deixou seu mensagem com um emoji de coração. “Daniel para mim era uma referência de um produtor cultural que sempre buscou o desenvolvimento de uma cena paraense. Abriu portas para inúmeros artistas que estavam começando como eu. Ele sempre fez parte da minha vida desde que comecei a cantar, fiz meu primeiro show, o primeiro Bloco do Raidol e meu primeiro circular em espaços onde o Daniel trabalhava. Hoje fica a saudade e que a memória e o trabalho dele se eternizem. A cultura paraense perdeu um pilar de extrema importância, pra nós artistas contemporâneos. É muito difícil falar do Dan em um parágrafo”, disse o cantor ao oliberal.com.

O DJ e produtor musical, Athos Jorge, era amigo de Daniel desde a infância e juntos também construíram um legado na noite. “Conhecia o Daniel desde meus oito anos de idade. Sempre convivemos juntos, e ele sempre foi envolvido com esse lado musical e cultural da cidade. Lembro que ele tinha um estúdio na Cidade Velha, onde bandas iam ensaiar lá e ele começou a fazer umas festas”, relembra o amigo.

Juntos eles realizaram alguns eventos que marcaram o cenário cultural de Belém. “Daniel, ele é inspiração para muitas pessoas, sabe? Porque ele era de uma inteligência absurda, com umas ideias muito fora da caixa e ele queria mudar bastante coisa aqui. A gente vai continuar o que ele queria fazer, com certeza vamos fazer coisas que ele sonhava”, finaliza Athos.