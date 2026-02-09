Adélia Prado recebe alta após três semanas hospitalizada

A escritora Adélia Prado, 90 anos, recebeu alta após três semanas internada em um hospital de Divinópolis, em Minas Gerais. A informação foi divulgada no perfil oficial de Adélia no Instagram.

"Com muita alegria e com muita gratidão a todos os que torceram pela recuperação da saúde de Adélia, comunicamos que ela recebeu alta e está em casa. Em breve, ela mesma poderá agradecer a cada um de vocês pelo carinho e pelas orações", diz o post.

Adélia sofreu uma queda doméstica no dia 19 de janeiro. Diagnosticada com fraturas de fêmur, cotovelo e punho, ela foi admitida no Hospital São Judas Tadeu de Divinópolis e passou por duas cirurgias.

Em seguida, passou um período internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital "para acompanhamento e tratamento de complicações renais, permanecendo sob cuidados intensivos e monitorização contínua por equipe multiprofissional", informou a instituição ao Estadão no dia 25.

Segundo o hospital, Adélia teve evolução satisfatória no pós-operatório imediato. No dia 28, a escritora recebeu alta da UTI e seguiu internada para "conclusão do tratamento antibiótico e continuidade do processo de reabilitação".

Considerada uma das vozes mais singulares e populares da literatura brasileira, Adélia Prado completou 90 anos em 13 de dezembro. Mineira de Divinópolis, publicou seu primeiro livro, Bagagem, em 1976. Sua poesia transforma pequenas cenas domésticas em epifanias numa linguagem que aproxima o sagrado do comum.

Ao longo das últimas décadas, Adélia publicou poesia, prosa, memórias e reflexões espirituais, mantendo uma produção constante. Já venceu os prêmios Jabuti (1978), o Prêmio Machado de Assis (2024), o Prêmio Camões (2024), entre outros.