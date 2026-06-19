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Adam Shulman: quem é o marido de Anne Hathaway, que está grávida?

O casal está junto há mais de uma década e tem dois filhos

Estadão Conteúdo
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Anne Hathaway revela que está à espera do terceiro filho (Reprodução)

Sempre discreto ao lado da esposa Anne Hathaway, Adam Shulman adota uma vida longe dos holofotes. Com o anúncio de que os dois esperam o terceiro filho, as atenções voltaram-se a ele, que também tem carreira artística, além de atuar no ramo de design de joias.

O casal está junto há mais de uma década e tem dois filhos: Jonathan e Jack. Embora conhecido pelo relacionamento com Hathaway, Shulman construiu sua própria carreira afastado da mídia.

Formado na Universidade Brown em teatro no ano de 2003, Shulman também trabalhou como ator em algumas produções. Apesar de poucas participações, ele estendeu a sua atuação na área artística para a produção.

Em 2014, ao lado de Hathaway, Shulman produziu Uma Canção, um filme indie que traz a atriz como protagonista. Ele também produz a série inédita Fear Not, que terá a atriz como protagonista.

Fora dos âmbitos das artes, ele também trabalha no setor de design de joias. Dono e criador da James Banks Design, o empresário já produziu joias para a esposa.

Amor à primeira vista

O casal se conheceu no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs em 2008. Quatro anos mais tarde, eles se casaram em um cerimônia íntima, e em 2016 nasceu o primeiro filho dos dois, Jonathan.

Jack chegou três anos depois. E, agora, a família aumenta, com o anúncio da terceira gestação da atriz.

Estranha relação com Shakespeare

Existe uma teoria da conspiração popular nas redes sociais que liga Anne Hathaway e William Shakespeare. Os rumores iniciaram-se em 2018, quando um usuário apontou que haveria uma suposta similaridade entre Shulman e o dramaturgo.

Ainda, outra coincidência que é tida como prova para a teoria é o nome da esposa de Shakespeare, que também se chamava Anne Hathaway.

A atriz leva as comparações na brincadeira, tendo até mesmo, feito postagem bem-humorada com relação a sua suposta conexão com o britânico.

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