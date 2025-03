Acidente provoca interdição na Marginal Pinheiros, em SP

Uma colisão entre caminhão e carro na pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido da Rodovia Castello Branco, no início da manhã desta quinta-feira, 20, provoca lentidão na via. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu 800 metros após a Ponte do Jaguaré.

"Ocupação de duas faixas da esquerda pelo carro e da direita pelo caminhão. O resgate e a CET estão no local", disse a companhia.

Não há registro de vítimas, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Uma das pessoas, inclusive, recusou atendimento.

Segundo a CET, o maior registro de lentidão por volta das 7h15 ocorria na região sul, com 58 quilômetros, seguida pela região oeste, que tem 46 km.