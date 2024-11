Ação educativa do Arte Pará promove mais um encontro na Casa das Onze Janelas

A ação educativa do Arte Pará segue com a programação nesta quinta-feira (7) por meio do encontro "Falas de artistas", que dessa vez conta com a participação de Bárbara Savannah, Dias Junior e Eder Oliveira. O bate-papo será às 19h, na Casa das Onze Janelas. A entrada é gratuita.

Os três artistas vão promover uma conversa com o público sobre suas trajetórias, sobre a elaboração de seus trabalhos e suas percepções a respeito do que estão produzindo.

O projeto educativo do Arte Pará é um dos mais abrangentes, desenvolvido nesta edição pelo artista Emanuel Franco, sendo conduzido por mediadores que já atuam em projetos de artes visuais. “O Arte Pará já tem uma tradição e permanece no panorama nacional da arte. Esse ano, o educativo proporciona a interação dos artistas convidados junto ao público”, destaca Emanuel Franco.

O 41º Arte Pará pontua e afirma a potência da arte produzida no Pará e na Amazônia, uma vez que o objetivo é reforçar o cenário da arte contemporânea paraense. O Projeto Arte Pará 2024 é apresentado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet, e realizado pela Fundação Romulo Maiorana (FRM).

"Um Norte [transcursos – caminhos]" é o tema da edição deste ano, que tem curadoria da artista Nina Matos. A mostra conta com a participação de 20 artistas paraenses convidados e uma sala especial para o artista homenageado, Luiz Braga.

O Arte Pará, com mais de 40 anos de tradição e de um trabalho sistemático da Fundação Rômulo Maiorana, tanto em formato competitivo quanto em realizações de caráter especial, sempre foi um catalisador das artes visuais no Estado, dando visibilidade e fomentando produções artísticas, e ao mesmo tempo, provocando diálogos e discussões relevantes sobre a cena artística nacional.

Serviço: Arte Pará

Data: 7 de novembro de 2024

Horário: 19h

Local: Museu Casa das Onze Janelas