Abelardo Santos sensibiliza usuários para doação de livros a Projeto Biblioteca Itinerante

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém, lança a Campanha 'Doe Conhecimento". A ação estimula a sociedade a doar livros, revistas, jogos didáticos, caderno de caligrafias e de pinturas, para abastecer a Biblioteca Itinerante, que será inaugurada no próximo dia 15 de março.

Será um mês para a arrecadação dos materiais didáticos que servirão, além de ser um extensor de conhecimento, de recursos terapêuticos para crianças e adultos que estão em tratamento no hospital. Para doar, basta ir até à guarita principal da unidade, na avenida Augusto Montenegro, s/n, no bairro da Agulha, de 8h às 20h. Na hora da entrega, basta informar que o conteúdo é direcionado ao setor de Humanização do Abelardo Santos.

"Estamos convocando toda a sociedade paraense, em especial os moradores de Icoaraci, os usuários, os colaboradores, todos que fazem parte do universo Abelardo Santos a se unir nesta campanha e doar conhecimentos. As mães que tiverem livros que já foram usados, jogos, brinquedos educativos, ou qualquer outro material que possa estimular o conhecimento de adultos e crianças são bem-vindos", explicou Suellen Santos, analista de humanização do HRAS.

Instituições de ensino e outros órgãos também podem se juntar à ação solidária. "Escolas, universidades, comunidades, igrejas, podem doar também. Basta deixar na guarita do HRAS. Nosso objetivo é arrecadar o maior número de materiais possíveis para a inauguração de nossa biblioteca itinerante, que será em março", ressaltou Suellen. Suporte criado no Hospital Abelardo Santos para doação de livrosFoto: Divulgação

Campanha faz alusão à doação de livros

A Campanha também é alusiva ao Dia Internacional da Doação de Livros, celebrado neste mês. A iniciativa surgiu há alguns anos, no Reino Unido, e hoje é adotada em mais de 40 países, inclusive no Brasil. Essa mobilização tem o objetivo de incentivar o hábito da leitura, especialmente, nas crianças, além de questionar o consumismo e como as pessoas lidam com seu acervo - muitos têm dificuldade de 'libertar os livros'.

A iniciativa do setor de humanização também conta com a parceria da assistência social e da psicologia da unidade. “Incorporar a Biblioteca Itinerante no ambiente hospitalar tem a importante finalidade de utilizar a leitura como um recurso terapêutico, como agente de transformação e de proporcionar aos nossos usuários, que muitas vezes se sentem ansiosos diante do quadro de adoecimento e internação hospitalar, benefícios emocionais, cognitivos e afetivos”, detalhou a psicóloga do HRAS, Amanda Vasconcelos.

Unidade registra cinco mil pessoas por dia

Por dia, cerca de 5 mil pessoas circulam diariamente na unidade, entre pacientes, acompanhantes, colaboradores e prestadores de serviço. "Atualmente, contamos com 340 leitos de internação e ainda, com os prontos-socorros obstétrico e pediátrico. Ou seja, temos uma quantidade significativa de pacientes que vão ser contemplados com essa iniciativa e ainda, de doadores em potencial. O objetivo é estimular a leitura dentro do hospital e, que essa prática, se estenda para a casa, principalmente de crianças", analisou Marcos Silveira, diretor executivo do Abelardo Santos.

"Doar livro não é desapegar de algo, é um ato de amor, de incentivo à cultura, ao conhecimento e às boas práticas que constroem uma sociedade mais justa e esclarecida. Quem quiser doar, basta vir à nossa unidade e deixar sua contribuição de amor e conhecimento", finalizou Silveira.