Abaetetuba tem Carnaval agitado com grandes shows nacionais; programação segue nesta terça-feira

O final de semana na cidade de Abaetetuba foi região do Baixo Tocantis, foi de intensa folia e muita animação em shows que agitaram milhares de pessoas. O Carnaval da cidade já se tornou um dos maiores do estado e provou neste sábado (1º) e domingo (2) que continua impressionando com a variedade de programação e um número de público que só aumenta.

Parte desse intenso final de semana animado foi conquistado através dos tradicionais blocos de família, que reforçam a cultura local com as fantasias e os cortejos que tomam conta das ruas. Os trios elétricos também contribuíram para a animação no município, com shows de Matheus Fernandes e Solange Almeida.

A programação disponibilizada ao público foi diversa e com opções de diferentes níveis de comodidade. Para quem queria cair na folia e no meio da multidão, as opções foram os ingressos para a avenida. Já para quem preferiu algo mais tranquilo, a escolha certa foram os camarotes, que contaram com shows exclusivos de artistas. No Carnaval, a expectativa é de que 200 mil pessoas passem pela cidade durante cinco dias de programação.

Bruna Barbosa é empresária e madrinha do Carnaval de Abaetetuba (Foto: Divulgação)

A empresária Bruna Barbosa afirma que a festa na cidade cresce a cada ano, o que torna o carnaval um dos maiores do estado. “Abaetetuba já se tornou uma referência no carnaval paraense, graças a essa parceria das iniciativas de empresários e também dos blocos de Carnaval, que a cada ano aumentam a estrutura desse grande Carnaval”, conta.

O empresário Murilo Oliveira destaca que sente orgulho em participar do Carnaval de Abaetetuba: “Quando a gente vê um Carnaval da cidade que é um dos maiores da região, é um orgulho grande, porque a gente faz parte dessa história, e vamos continuar ampliando essa estrutura para proporcionar a melhor festa possível”.

Luisinho Costa, Murilo Oliveira e Bruna Barbosa apoiam o Carnaval de Abaetetuba (Foto: Divulgação)

Animado com a festa de muitos dias, o promotor de eventos Luisinho Costa convida todo o Pará para prestigiar a festa em Abaetetuba: “É um carnaval maravilhoso, e convidamos todo o povo do estado do Pará que venham prestigiar o nosso Carnaval, que a cada dia está mais bonito graças às diversas parcerias entre o público e o privado”.

O paraense Fábio Paz, de 44 anos, está tendo pela primeira vez a experiência de curtir o Carnaval em Abaetetuba. Ao lado da esposa, ele garante que a festa foi uma das melhores que ele já participou

“As atrações do carnaval tem sido um destaque à parte, com uma mescla de atrações regionais e nacionais, que criam uma forma interessante de experiências, é satisfatório observar o espaço incrível que esses artistas estão tendo no carnaval e o quanto que isso abrilhanta ainda mais essa festa”, conta o folião.

Programação

Na terça-feira (04), a programação do Carnaval segue com diversos blocos que vão tomar conta das ruas da cidade. A festa começa às 17h com Bloco das Virgens, depois segue com Bloco Leões na Avenida (19h); Bloco GD8 na Folia (19h30); Bloco Os Kengos do Matadouro (20h); Bloco da Rainha (20h30); Bloco Exclusivo Louco (20h45) e Bloco Cuspe no Garoto (21h).

Já às 21h30, a multidão será agitada pelos shows da Pipoca da PMA, com Willian César e Cristiano, e às 22h20 com shows de Leny Lobato e Banda.

Às 23h30, o Bloco Muleke Doido entra na avenida para mais curtição com os foliões.

Às 00h, A Pipoca da PMA volta com o grande show do Carabao.

À 1h, o Bloco Rock das Equipes, o último a se apresentar, tomará conta da avenida com mais animação para o público presente.

E para fechar a noite, às 2h, a programação da Pipoca da PMA se encerra com um grande show da banda Babado Novo.