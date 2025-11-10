Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

A Múmia pode ganhar sequência com Brendan Fraser e Rachel Weisz

Estadão Conteúdo

Após muitos pedidos de fãs, a franquia A Múmia, dos anos 2000, está de volta. Brendan Fraser e Rachel Weisz, que interpretaram o casal Rick e Evelyn OConnell, estariam em negociações com a Universal para voltar aos personagens em filme dirigido pelo coletivo Radio Silence (Casamento Sangrento), de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

O filme ainda não foi oficialmente confirmado pelo estúdio, mas, de acordo com fontes do Deadline e da The Hollywood Reporter, o roteiro será assinado por David Coggeshall (A Libertação). A sequência vem na esteira do "ressurgimento" da carreira de Fraser no começo da década de 2020 após papéis em Patrulha do Destino, Assassinos da Lua das Flores e A Baleia, que lhe rendeu o Oscar de melhor ator em 2023.

Ainda segundo as fontes, o novo longa vai ignorar os acontecimentos de A Múmia: Tumba do Imperador Dragão, terceiro filme da franquia lançado em 2008 e que não contou com Weisz, que não queria ficar longe de Henry, seu filho de então 2 anos.

Veterano da franquia, Sean Daniel, que produziu a trilogia dos anos 2000, voltará como produtor. Parceiros frequentes do Radio Silence, tendo trabalhado com a dupla no quinto e sexto filmes de Pânico, a Project X Entertainment também desenvolverá a produção.

A Múmia, de 1999, está disponível para streaming no Prime Video, enquanto as sequências de 2001 e 2008 integram o catálogo do Telecine. A versão de 2017 está disponível na HBO Max, Netflix e no Prime Vídeo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cinema

A Múmia

Brendan Fraser

Rachel Weisz
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ATLAS IMAGINÁRIO

Belém do futuro é tema de instalação interativa que marca reabertura do Fórum Landi hoje (9)

Com entrada gratuita, mostra estará aberta até 5 de dezembro, de segunda a domingo, na Praça do Carmo

09.11.25 7h00

ROMANCE

Filho de Faustão assume namoro com paraense; saiba quem é

Alexia, de 19 anos, é estudante de Administração e filha de Alessandro Novelino, que morreu em um acidente de avião quando viajava para sua fazenda

08.11.25 16h46

COP 30

Programação cultural, cinema e exposições estão disponíveis na Casa BNDES, no Mercedários UFPA

Programação gratuita, o espaço reunirá uma programação intensa Experiências sensoriais que conectam arte, ciência e sustentabilidade

08.11.25 16h14

FOCO

Zaynara pode ser protagonista de nova série da Globo gravada em Belém

Projeto terá o tecnobrega e as tradicionais aparelhagens como destaque

08.11.25 15h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

ROMANCE

Filho de Faustão assume namoro com paraense; saiba quem é

Alexia, de 19 anos, é estudante de Administração e filha de Alessandro Novelino, que morreu em um acidente de avião quando viajava para sua fazenda

08.11.25 16h46

CULTURA

Mostra de Cinema da Amazônia revela, em Belém desafios para preservação da vida nos biomas

Evento cultural com projeção de filmes e debates começará na próxima quinta (13) em quatro lugares de Belém

10.11.25 8h00

CELEBRIDADES

Hotwife, cuckold... Paolla Oliveira fala sobre relacionamento aberto e sexo: 'Acesa!'

Em entrevista ao 'Quem Pode, Pod', a atriz falou abertamente sobre fetiches e relação com Diogo Nogueira

18.07.23 18h10

ATLAS IMAGINÁRIO

Belém do futuro é tema de instalação interativa que marca reabertura do Fórum Landi hoje (9)

Com entrada gratuita, mostra estará aberta até 5 de dezembro, de segunda a domingo, na Praça do Carmo

09.11.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda