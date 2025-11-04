Capa Jornal Amazônia
'A Múmia' ganhará nova sequência com Brendan Fraser e Rachel Weisz, 26 anos depois do 1º filme

Estadão Conteúdo

Após muitos pedidos de fãs, a franquia A Múmia dos anos 2000 está de volta. Brendan Fraser e Rachel Weisz, que interpretaram o casal Rick e Evelyn OConnell, estariam em negociações com a Universal para voltar aos personagens em filme dirigido pelo coletivo Radio Silence (Casamento Sangrento), de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

O filme ainda não foi oficialmente confirmado pelo estúdio, mas, de acordo com fontes do Deadline e da The Hollywood Reporter, o roteiro será assinado por David Coggeshall (A Libertadores).

Ainda segundo as fontes, o novo longa vai ignorar os acontecimentos de A Múmia: Tumba do Imperador Dragão, terceiro filme da franquia lançado em 2008 e que não contou com Weisz, que não queria ficar longe de Henry, seu filho de então dois anos, pelo tempo necessário para as filmagens.

Veterano da franquia, Sean Daniel, que produziu a trilogia dos anos 2000, voltará como produtor. Parceiros frequentes do Radio Silence, tendo trabalhado com a dupla no quinto e sexto filmes de Pânico, a Project X Entertainment também desenvolverá a produção.

Lançado em 1999, A Múmia acompanhava uma egiptologista de um museu de antiguidades que contrata um aventureiro para ser seu guia nos desertos do Egito, onde ela procura adquirir uma relíquia lendária. O caminho dos dois acaba se complicando quando um antigo feiticeiro do Faraó desperta.

A sequência, O Retorno da Múmia foi lançada em 2001, mostrando Eve e Rick agora casados e com um filho de oito anos. Após colocar acidentalmente um bracelete amaldiçoado, ele se torna alvo das forças do mal.

Sem Weisz e com Maria Bello agora no papel de Evelyn, A Múmia: Tumba do Imperador Dragão trazia os OConnell aposentados, ansiosos para encontrar sua próxima aventura, enquanto seu filho, agora com 21 anos, se envolve num conflito com uma antiga maldição chinesa. O filme foi uma decepção de público e crítica, com muitos espectadores tristes com a falta de Weisz.

A Universal tentou ressuscitar A Múmia em 2017, em filme estrelado por Tom Cruise, Russell Crowe e Sofia Boutella e de orçamento especulado entre US$ 125 milhões e US$1 95 milhões. O longa, no entanto, falhou nas bilheterias, arrecadando apenas US$ 409 milhões, fazendo o estúdio desistir de seu universo de filmes interconectados com personagens clássicos do terror, o Dark Universe, após apenas a primeira produção.

A sequência vem na esteira do "ressurgimento" da carreira de Fraser no começo da década de 2020 após papéis em Patrulha do Destino, Assassinos da Lua das Flores e A Baleia, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator em 2023.

Até o momento, nenhum outro nome além de Fraser e Weisz foi noticiado. John Hannah, Arnold Vosloo e Patricia Velasquez, também estrelaram os primeiros dois filmes, com seus personagens Jonathan, Imhotep e Anck Su Namun, sendo centrais na trama.

A Múmia de 1999 está disponível para streaming no Prime Video, enquanto as sequências de 2001 e 2008 integram o catálogo do Telecine. A versão de 2017 está disponível na HBO Max, Netflix e Prime Video.

